Cartes japonaises : WarioWare : rassemblez-vous ! Manque un premier numéro un

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 12 septembre, révélant que WarioWare : Get It Together ! a obtenu une deuxième place lors de sa semaine d’ouverture au détail.

Le jeu s’est vendu à environ 72 277 exemplaires au cours de sa première semaine, ouvrant la voie à Switch mais étant surclassé par Contes de l’Ascension. Le RPG d’action de Bandai Namco a réussi à vendre 151 316 exemplaires sur PS4, avec 50 482 ventes supplémentaires sur PS5.

Ailleurs, Ys IX: Monstrum Nox a également réussi à se faufiler dans le top dix au cours de sa semaine d’ouverture, complétant une liste qui est toujours principalement composée de titres Switch.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 151 316 (Nouveau)

[NSW] WarioWare : rassemblez-vous ! (Nintendo, 09/10/21) – 72 277 (Nouveau)

[PS5] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 50 482 (Nouveau)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 14 628 (2 818 859)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/2017) – 13 863 (4 039 388)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 13 529 (2 180 811)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 8 749 (2 367 610)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 8 428 (4 416 060)

[NSW] Ys IX : Monstrum Nox (NIS, 09/09/21) – 7 324 (Nouveau)

[NSW] Épée et bouclier Pokémon (The Pokémon Company, 15/11/19) – 7 012 (4 135 212)

C’est une histoire familière dans les graphiques du matériel, avec le modèle Switch d’origine toujours confortablement en tête. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 56 177 (17 065 684) PlayStation 5 – 14 847 (862 268) Switch Lite – 10 937 (4 052 976) PlayStation 5 Digital Edition – 2 128 (167 363) PlayStation 4 – 1 763 (7 809 185) Xbox Series S – 1 738 (29 439) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS ) – 789 (1 172 840) Xbox Series X – 351 (58 551)

