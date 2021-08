Cartes japonaises : Yu-Gi-Oh! Devient numéro un alors que Switch prend tout le top dix

Les chiffres du graphique japonais de Famitsu sont maintenant disponibles pour la semaine se terminant le 15 août, révélant que Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyo Battle Royale !! est allé directement au numéro un.

Il est confortablement en tête des classements de cette semaine avec une estimation de 96 297 premières ventes physiques ; le très populaire Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! tiré à la deuxième place, avec Minecraft suivant juste derrière.

Ailleurs, aucune autre nouvelle entrée n’est entrée dans le top dix, avec de nombreux succès à feuilles persistantes de Switch faisant à nouveau l’affaire.

Voici les dix premiers (les premiers chiffres sont les ventes estimées de cette semaine, suivis des ventes totales) :

[NSW] Yu-Gi-Oh ! Rush Duel : Saikyo Battle Royale !! (Konami, 08/12/21) – 96 297 (Nouvelle)

[NSW] Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! (Konami, 19/11/20) – 21 974 (2 322 950)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) – 21 395 (2 123 808)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 21 263 (3 979 328)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 21 063 (2 755 294)

[NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo, 16/07/21) – 13 472 (247 696)

[NSW] Crayon Shin-chan : Ora à Hakase no Natsuyasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi (Neos, 15/07/21) – 13 434 (169 708)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 12 956 (4 380 529)

[NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 12 857 (212 957)

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 12 715 (849 280)

Le Switch et le Switch Lite ont tous deux vu leurs ventes augmenter cette semaine, contribuant à rendre leur avance au sommet un peu plus confortable. Voici les chiffres de cette semaine, suivis des ventes à vie entre parenthèses :

Switch – 75 547 (16 845 143) Switch Lite – 14 187 (4 009 680) PlayStation 5 – 7 143 (803 906) PlayStation 5 Digital Edition – 1 913 (158 883) PlayStation 4 – 1 170 (7 802 981) Xbox Series X – 822 (51 161) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS ) – 539 (1 170 274) Xbox Series S – 434 (20 684)

