Cartes microSD 2 To : de nombreux mobiles les supportent mais personne ne peut les acheter, pourquoi ? | La technologie

En janvier 2009, la spécification SDXC a été adoptée permettant aux cartes MicroSD d’atteindre 2 To de stockage, un maximum hypothétique à l’époque. Maintenant, 12 ans plus tard, nous ne les voyons toujours pas.

Certains pensent que les cartes microSD sont numérotées dans le monde des téléphones portables, si elles ne sont pas déjà mortes. Et c’est une mauvaise nouvelle pour ce marché puisque, historiquement, les smartphones ont été ses meilleurs clients.

Par exemple, lorsque Samsung a présenté la série Galaxy S21 plus tôt cette année sans prise en charge des cartes MicroSD, beaucoup ont certifié la fin de ces cartes, car si l’un des plus grands fabricants de cartes SD ne les prend pas en charge dans leurs téléphones, quel avenir cela peut-il être ?donner ?

Heureusement pour eux, ils ne vivent pas que de smartphones. Comme le rappelle la SD Association, MicroSD a un bel avenir sur tous ces marchés.: caméras d’action, drones, systèmes multimédia de voiture, consoles portables, systèmes de caméras de surveillance, casques de réalité virtuelle, etc.

Malgré cet avenir radieux prédit par les responsables de la technologie de stockage sur carte, la réalité est que les MicroSD de grande capacité sont à peine sorties. Par exemple, les cartes de 1 To ne représentent que 0,3 % de la demande mondiale de cartes mémoire.

Ce qui veut dire que si les cartes 1 To ne représentent que 0,3% de la demande les 99,7% restants du marché sont satisfaits des cartes de 512 Go ou moins.

Cette clé USB a 16 Go de stockage. C’est l’une des unités les plus basiques, ce qui explique son prix, qui reste inférieur à 5 €.

Dans ce scénario, il est normal que les fabricants se concentrent uniquement sur les capacités qui ont un débouché. Si le téraoctet ne représente que 0,3 % des ventes, Quel pourcentage auraient les cartes de 2 To ? Pratiquement zéro.

De plus, comme expliqué dans Android Authority, le coût serait probablement scandaleusement élevé. Si les cartes microSD de 1 To de meilleure qualité coûtaient 400 $, une version 2 To de la même carte coûterait 600 $ ou plus.

Dans ce guide, nous vous montrons les types de SSD, les formats et la compatibilité que vous devez prendre en compte pour augmenter la capacité de vos appareils.

Selon les médias américains, Les entreprises de fabrication de microSD, lorsqu’il s’agit de vendre des cartes de grande capacité, préfèrent que les clients choisissent directement des disques SSD de grande capacité, qui sont moins chers et ont beaucoup plus de débouchés sur le marché.

Bref, les cartes microSD de 2 To n’existent pas car personne ne les demande. C’est si simple.