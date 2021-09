Cartes NFL au cours de la semaine 2, candidats au rebond de la NBA et questions sur les sacs postaux

in

Mike et Jesse donnent un aperçu de certains matchs de la semaine 2 de la NFL qui les intéressent et parlent des prix des cartes qu’ils surveilleront de près après les matchs (1h30). Ensuite, ils parlent de quatre joueurs de la NBA qui ont été blessés au cours de la saison 2021 et pourraient voir un rebond du prix des cartes en 2022 (19h55). Ensuite, Jesse parle de quelques nouvelles autour du passe-temps pour Straight Facts, Homie (41:07). Ils clôturent ensuite l’émission avec quelques questions sur les sacs postaux (55:53).

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Producteur : Ronak Nair

