Cartes postales californiennes : la meilleure heure du Beach Boy Al Jardine

L’homme qui est, pour beaucoup, le héros méconnu de les garçons de la plage est Al Jardine, l’ami et ancien camarade de classe des frères Wilson et une partie cruciale de leur histoire.

Né le 3 septembre 1942, Jardine a été membre des Beach Boys pendant presque toute leur histoire d’enregistrement, à l’exception d’un an au début des années 1960. Il faisait partie des retrouvailles émouvantes de 2012 qui ont produit l’album That’s Why God Made The Radio et la tournée qui a suivi, et a continué à jouer avec Brian sur la route depuis. Mais Al a toujours eu tendance à être moins reconnu pour sa merveilleuse dextérité vocale, ses harmonies de milieu de gamme et son travail de guitare rythmique que les autres membres du groupe.

Nous braquons donc les projecteurs sur Alan Charles Jardine avec un liste de lecture spécialement compilée de 20 pistes (principalement, mais pas exclusivement, par les Beach Boys) sur lesquels il a eu un rôle principal en tant que chanteur et, souvent, co-scénariste ou arrangeur. À de nombreuses autres occasions, il a partagé le chant principal, était un élément clé de l’instrumentation, ou était même dans la chaise de coproduction, comme cela s’est produit de plus en plus au cours des années 1970, en particulier lorsque Brian Wilson était frappé d’incapacité.

La sélection comprend des succès majeurs des Beach Boys comme « Help Me, Rhonda », « Then I Kissed Her » et « Cotton Fields » et, plus à jour, la belle chanson de That’s Why God Made The Radio sur laquelle Al partage le rôle principal chant avec Brian, “From There To Back Again”.

Nous avons inclus la chanson titre de l’album avec lequel il a fait ses débuts en solo en 2010 (à l’âge de 68 ans), A Postcard From California. Il présente une belle camée de son vieil ami et du groupe Glen Campbell. Il y a également deux de ses contributions vocales à l’album solo de Brian en 2015, No Pier Pressure, sous la forme de “The Right Time” et du poignant “Whatever Happened”.

Jardine a également fait reculer les années en faisant une tournée avec le groupe de Wilson, notamment lors de la tournée mondiale du 50e anniversaire de Pet Sounds et avec d’autres dates en 2018-19. Toujours en 2019, il était à nouveau sur la route avec Brian pour le programme double Something Great From ’68 avec d’autres intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, les Zombies, avant de se lancer dans sa propre tournée Storytelling Show. Jamais du genre à rechercher la vedette, Al Jardine a été heureux d’avoir un rôle intrinsèque dans peut-être le plus grand son vocal de l’histoire de la pop américaine.

