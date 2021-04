Cartes: prendre en compte la météo

Les données de Tomorrow.io sont personnalisables pour tout secteur touché par la météo, avec des cas d’utilisation allant de l’automobile à l’assurance et à la santé.

HERE Technologies, la plate-forme de données de localisation et de technologie, a déclaré que Tomorrow.io (la société de technologie météorologique) rendra ses données météorologiques disponibles via le marché HERE, un centre d’échange de données de localisation mondial et une plate-forme pour créer des applications de localisation intelligentes qui accélérer l’innovation basée sur les données dans tous les secteurs.

«Alors qu’HERE augmente le nombre de fournisseurs de données sur la place de marché HERE, l’ajout des données météorologiques de Tomorrow.io signifie que les entreprises peuvent désormais améliorer considérablement leur efficacité opérationnelle en termes de prévision de l’impact commercial de la météo, de rationalisation de la communication et des plans d’action des équipes, d’amélioration de la productivité, et l’optimisation des marges de revenus », a déclaré la société dans un communiqué. Les données de Tomorrow.io sont personnalisables pour tout secteur touché par la météo, avec des cas d’utilisation allant de l’automobile à l’assurance et à la santé.

«Les clients allant des développeurs, des scientifiques de données et des analystes commerciaux peuvent désormais accéder à la suite complète de données météorologiques Tomorrow.io via la place de marché HERE, allant des paramètres météorologiques aux données sur la qualité de l’air», a déclaré Steve Bonn, directeur du développement commercial chez HERE. «Il s’agit d’une autre étape dans l’évolution de notre plateforme, car nous voyons de plus en plus de fournisseurs de données tirer parti de la plateforme de localisation HERE pour offrir aux entreprises clientes un accès sécurisé et évolutif à des ensembles de données précieux.

Tomorrow.io fournit des solutions hyperlocales pour la météo et la qualité de l’air. La société a déclaré qu’elle tirait parti de ses prévisions météorologiques ultra-précises, rue par rue, minute par minute pour fournir un nouveau niveau de clarté sur la qualité de l’air et l’impact des risques sur la qualité de l’air. Il a récemment annoncé qu’il prévoyait de lancer sa propre constellation de petits satellites météorologiques l’année prochaine. «Une série de satellites équipés de radar permettra à Tomorrow.io d’avoir une meilleure image de la météo mondiale et d’améliorer ses capacités de prévision», a-t-il ajouté.

«La qualité de l’air est une préoccupation croissante dans le monde entier, pour les personnes, les entreprises, les villes, les gouvernements et les organisations environnementales», a ajouté Dan Slagen, directeur marketing de Tomorrow.io. «Nous sommes ravis de nous associer à HERE et de rendre nos solutions uniques de qualité de l’air et nos ensembles de données météorologiques disponibles pour les clients et les développeurs de plusieurs secteurs afin de créer les applications et les solutions de demain.»

