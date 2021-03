Cartes Sanrio Amiibo Animal Crossing – Guide des articles, meubles et villageois Hello Kitty

Le jour est finalement arrivé! Pour ceux d’entre nous qui attendent patiemment que nos cartes amiibo Sanrio fassent quelque chose en plus de nous donner des affiches en Animal Crossing: Nouveaux horizons, aujourd’hui ressemble à nouveau au Toy Day.

Nintendo a finalement publié la mise à jour 1.9.0 – y compris un grand nombre de fonctionnalités; plus particulièrement, les villageois et les objets de Sanrio.

Consultez notre guide ci-dessous pour savoir comment vous pouvez Hello Kitty-ify votre île et vous prélasser dans la culture kawaii.

Sur cette page: Animal Crossing: New Horizons: Guide des cartes Hello Kitty et des objets et villageois Sanrio Liste complète des meubles et objets Animal Crossing Sanrio Hello Kitty

Animal Crossing: New Horizons: Guide des cartes Hello Kitty et des objets et villageois Sanrio

Comment obtenir des cartes Amiibo Hello Kitty de Sanrio

Le pack de collaboration Animal Crossing Sanrio arrive aux États-Unis pour la première fois le 26/03, exclusivement à @Cibler! Vous pourrez utiliser ces cartes amiibo au design dynamique dans des jeux compatibles. @Sanrio #ACNH pic.twitter.com/SVqQSekQTj– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 janvier 2021

Pour les quelques malheureux qui n’ont pas pu acquérir les cartes amiibo Sanrio la première fois avec Animal Crossing: Nouvelle feuille (soit par des sources étrangères, soit * ahem * légèrement illégale, faux signifie …), la réimpression de ces cartes amiibo sera disponible à partir du 26 mars 2021.

Comment amener les villageois de Sanrio Hello Kitty à déménager sur votre île

© 2021 / Nintendo

Il y a six villageois sur le thème de Sanrio en tout:

Rilla: villageois gorille à la personnalité énergique, inspiré par Hello Kitty

Marty: Personnalité paresseuse Ours villageois, inspiré de Pompompurin

Étoile: Mouton villageois à personnalité normale, inspiré des Little Twin Stars

Chai: Éléphant villageois à la personnalité énergique, inspiré de Cinnamoroll

Chelsea: villageois de cerf de personnalité normale, inspiré par My Melody

Toby: Lapin villageois, personnalité béat, inspiré par Kerokerokeroppi

Pour inviter ces villageois à s’installer sur votre île, vous devrez d’abord les amener à visiter votre camping … plusieurs fois. Cela nécessitera bien sûr que vous ayez construit un camping sur votre île.

Scannez les cartes amiibo au terminal Nook Stop dans les services aux résidents sous la rubrique «Inviter un campeur (miibo)» et demandez-leur de visiter votre île. Immédiatement après, dirigez-vous vers le camping et discutez avec eux jusqu’à ce qu’ils vous demandent de leur fabriquer un objet.

Tout comme pour inviter d’autres villageois de votre camping à déménager sur votre île, vous devrez exécuter ces tâches avec succès trois fois avant d’avoir la possibilité de leur demander de «déménager» sur votre île.

Malheureusement, vous ne pouvez inviter qu’un seul campeur par jour et par île – vous ne pouvez pas utiliser vos profils alternatifs pour obtenir des analyses supplémentaires.

Cependant, vous pouvez toujours acquérir les meubles et les vêtements Sanrio pendant que vous vous battez pour de nouveaux voisins …

Comment obtenir rapidement des meubles et des articles Sanrio Hello Kitty

© 2021 / Austin Voigt

Pour obtenir chacun des meubles et vêtements respectifs des six personnages Sanrio, vous devrez scanner leurs cartes amiibo Sanrio soit au kiosque Nook Stop via la fonction « Inviter un (miibo) Camper » des services aux résidents, soit sur Harvey’s Island. .

Une fois numérisés, vous aurez déverrouillé tous les articles Sanrio à acheter dans l’onglet « Promotion » de Nook Shopping.

Bien que vous puissiez numériser les six amiibo de Harvey’s Island en une seule fois – et ainsi avoir accès à l’achat de tous les meubles sur le thème de Sanrio et Hello Kitty en même temps – vous êtes toujours limité à l’achat de seulement 5 articles du catalogue par jour, comme pour tout Achats Nook Shopping.

Cependant, il existe une astuce qui peut souvent être utilisée dans ces types de situations: bien que vous ne puissiez pas numériser plusieurs villageois par jour vers le camping, vous * pouvez * scanner tous les villageois sur chaque profil Switch que vous avez peut-être créé. sur votre île (jusqu’à 8) – vous permettant ainsi d’acheter jusqu’à 40 des meubles et vêtements amiibo Sanrio par jour. Mais où est le plaisir là-dedans?

De plus, si vous ne parvenez pas à acquérir les cartes amiibo vous-même, mais que vous connaissez quelqu’un qui l’a fait, vous pouvez également travailler avec eux pour vous procurer les objets – cependant, vous ne pourrez pas les cataloguer et les réorganiser plus tard sans les cartes amiibo vous-même, car ce sont des objets promotionnels spéciaux. Par conséquent, vous aurez besoin de vos amis pour vous donner vos propres ensembles d’articles. Probablement plus facile d’obtenir les cartes amiibo vous-même, n’est-ce pas?

Liste complète des meubles et objets Animal Crossing Sanrio Hello Kitty

Objets de Toby (Kerokerokeroppi):

Objets de Chelsea (ma mélodie):

Objets de Chai (Cinnamoroll):

Objets d’Étoile (Little Twin Stars):

Objets de Marty (Pompompurin):

Objets de Rilla (Hello Kitty):

Cet article fait partie de notre solution Animal Crossing: New Horizons, qui comprend une liste complète des poissons, une liste complète des insectes et une liste complète des créatures marines. Si vous recherchez un poisson ou un insecte spécifique, nous pouvons vous dire comment attraper l’insaisissable cœlacanthe, Mahi-Mahi, la carangue géante, le poisson-filet, la truite dorée et tous les requins et coléoptères, ainsi qu’une liste complète des créatures partant au fin du mois. Nous avons également compilé une liste complète des villageois et une liste complète des chansons de KK Slider, ainsi que les meilleurs codes et îles de conception personnalisés que nous avons trouvés jusqu’à présent, et les meilleures îles à visiter en utilisant les codes d’adresse de rêve.

Nous pouvons également vous aider avec Comment repérer les fausses peintures et statues de Redd, Comment faire des cloches rapidement, Comment élever des fleurs, Comment obtenir plus de recettes de bricolage, Comment améliorer Nook’s Cranny, où et quand trouver des personnages spéciaux comme Gulliver, Sable, Étiquette, Wisp, Celeste, Pirate Gulliver et Jack, ainsi que des conseils sur l’utilisation de la baguette étoilée, de l’anneau à outils, du truc de roche, de la coupe et du déplacement des arbres, de l’utilisation des amiibo sur l’île de Harv, de la sauvegarde des données de votre île, du voyage dans le temps, de l’obtention d’un Note de l’île 5 étoiles et bien plus encore.

Et enfin Où acheter Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas encore repris le jeu.