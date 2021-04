Carthagène ajoute trois points après avoir remporté 2-1 à Alcorcón

05/04/2021 à 21:03 CEST

le Alcorcón n’a pas réussi à l’emporter sur Carthagène, qui a gagné 2-1 lors du match qui s’est déroulé ce lundi dans le Cartagonova. le Carthagène voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel joué contre les Real Saragosse. De la part de l’équipe visiteuse, le Alcorcón a récolté une égalité à un contre le Vrai Oviedo, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec cette défaite, le Alcorcón a été placé en vingt et unième position à la fin de la partie, tandis que le Carthagène est dix-neuvième.

Le jeu a commencé de manière excellente pour lui Carthagène, qui a inauguré le lumineux au moyen d’un but de David Andújar Jiménez peu de temps après le début du match, plus précisément à la minute 5. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui s’est distanciée en faisant 2-0 avec un but de Cristian Lopez à la minute 34. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a réduit les distances avec un but de Arribas quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, en particulier à la minute 50, mettant fin au temps établi avec un résultat final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Carthagène de Pepe Aguilar soulagé Giorgi Aburjania, Elady Zorrilla, Edward Sutherland et Kleandro lleshi pour Ramon Azeez, Berto Cayarga, Cristian Lopez et Pablo de Blasis, tandis que le technicien du Alcorcón, Ancrer, a ordonné l’entrée de Arribas, Samuel Sosa, Xisco, Hugo Fraile et Ernesto Gomez fournir Fidel Escobar, Bellvís, Daniel Ojeda, David Fernandez et Ander Gorostidi.

Un total de neuf cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à David Andújar Jiménez, Edward Sutherland et Kleandro lleshi, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à José Léon, Fidel Escobar, Bellvís, Daniel Ojeda, Xisco et Samuel Sosa et avec du rouge à Hugo Fraile.

Après avoir terminé le match, le Carthagène a ajouté trois points et a occupé la dix-neuvième place avec 34 points, en position de relégation en deuxième B, tandis que le Alcorcón il a été placé à la vingt et unième place avec 32 points, également au lieu d’être relégué en deuxième B.

Le lendemain, le Carthagène sera mesuré avec le Sabadell, tandis que l’équipe de Madrid jouera son match contre le Castellon.

Fiche techniqueCarthagène:Dani Jiménez, David Fernández, José León, Javier Castro, Laure, Fidel Escobar, Ander Gorostidi, Kelechi Nwakali, Bellvís, Marc Gual et Daniel OjedaAlcorcón:Marc Martinez, Antonito, Carlos David, David Andújar Jiménez, David Fornies, Pablo de Blasis, José Ángel, Ramón Azeez, Berto Cayarga, Cristian López et Rubén CastroStade:CartagonovaButs:David Andújar Jiménez (1-0, min.5), Cristian López (2-0, min.34) et Arribas (2-1, min.50)