Carthagène ajoute trois points supplémentaires contre Almería (3-2)

18/05/2021

À 23:17 CEST

le Carthagène a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui Almeria ce mardi dans le Cartagonova. le Carthagène Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Espanol à la maison (0-2) et l’autre devant Castellon dans son fief (1-0). Concernant l’équipe visiteuse, le Almeria n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Albacete. Après le marqueur, l’équipe de Carthagène est quinzième, tandis que le Almeria il est troisième après la fin du match.

Le match a bien débuté pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Ruben Castro à la 41e minute. Cependant, l’équipe d’Almeria a réagi au concours en le mettant 1-1 grâce au succès devant le but par Umar Sadiq à la 45e minute. Cependant, l’équipe de Carthagène a mis son équipe en avant grâce à un autre but de Ruben Castro, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, spécifiquement en 47, concluant la première mi-temps par un 2-1 dans la lumière.

La seconde moitié du duel a commencé de manière imbattable pour lui Almeria, qui a mis les tables avec un but de onze mètres Largie Ramazani à 54 minutes. Mais plus tard, le Carthagène à la 82e minute, il a pris les devants grâce à un but du point de penalty de Pablo de Blasis, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 3-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Nacho gil, Ramon Azeez, Elady Zorrilla, Antonito Oui Pablo Clavería Herráiz remplacer Alex Gallar, José-Angel, Berto Cayarga, Ruben Castro Oui Giorgi Aburjania, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Ivan Balliu, Jorge Cuenca, Joao Carvalho, Corpas Oui Brian Rodriguez, qui est entré par Ivanildo Fernandes, Bunuel, Lucas Robertone, José Carlos Lazo Oui Largie Ramazani.

L’arbitre a montré huit cartons jaunes, cinq pour Delmas, José-Angel, Raul Navas, Pablo de Blasis Oui Elady Zorrilla, de l’équipe locale et trois pour Samu, Largie Ramazani Oui Giorgi Makaridze, de l’équipe visiteuse.

Avec cette victoire, le Carthagène il monte à 48 points et se place à la quinzième place du classement. Pour sa part, Almeria il reste avec 67 points, au lieu d’accéder aux éliminatoires pour la promotion en Première Division, avec laquelle il a atteint ce quarantième jour de la compétition.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Lugo, Pendant ce temps, il Almeria jouera contre lui Logroñés.

Fiche techniqueCarthagène:Marc Martinez, Delmás, Toni Datkovic, Raúl Navas, David Fornies, Álex Gallar (Nacho Gil, min.20), José Ángel (Ramón Azeez, min.73), Giorgi Aburjania (Pablo Clavería Herráiz, min.88), Berto Cayarga (Elady Zorrilla, min.73), Pablo de Blasis et Rubén Castro (Antonito, min.87)Almeria:Giorgi Makaridze, Bunuel (Jorge Cuenca, min 59), Nikola Maras, Ivanildo Fernandes (Ivan Balliu, min 59), Álex Centelles, Largie Ramazani (Brian Rodríguez, min 83), Lucas Robertone (Joao Carvalho, min 71) ), Samu, Manu Morlanes, Jose Carlos Lazo (Corpas, min.83) et Umar SadiqStade:CartagonovaButs:Rubén Castro (1-0, min.41), Umar Sadiq (1-1, min.45), Rubén Castro (2-1, min.47), Largie Ramazani (2-2, min.54) et Pablo de Blasis (3-2, min.82)