Carthagène et Malaga en tirent un à Cartagonova

27/03/2021 à 22:31 CET

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Cartagonova et qui a fait face au Carthagène et à Malaga il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Carthagène voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Albacete par un score de 2-0. Du côté des visiteurs, le Malaga a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Ténérife. Avec ce score, l’équipe de Carthagène est vingtième après la fin du match, tandis que le Malaga est le neuvième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Berto Cayarga à la 15e minute, concluant la première mi-temps avec le score 1-0.

En deuxième période, le but est venu pour lui Malaga, qui a mis les tables avec un peu de Jozabed à 81 minutes, mettant fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Carthagène qui sont entrés dans le jeu étaient Delmas, Kleandro lleshi, Ruben Castro Oui Edward Sutherland remplacer Pablo de Blasis, Berto Cayarga, Pablo Clavería Herráiz Oui Antonito, tandis que les changements dans le Malaga étaient Alejandro Benitez Palomero, Stefan Scepovic, Ramon Enriquez, Julio Martinez Oui Cristian Rodriguez, qui est entré pour remplacer Alberto Quintana, Alexander Gonzalez, Quintana Cay, Luis Munoz Oui Jozabed.

Un total de huit cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à David Fornies, Pablo de Blasis Oui Raul Navas et carton rouge à Raul Navas. De son côté, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Alejandro Benitez Palomero, José Matos, Luis Munoz, Julio Martinez Oui Yanis Rahmani.

Avec cette cravate, le Carthagène il a été placé à la vingtième place du tableau avec 30 points, en position de relégation en deuxième B. De son côté, le Malaga avec ce point, il était en neuvième position avec 42 points à la fin du match.

Le prochain tour de la deuxième division affrontera le Carthagène à domicile contre Real Saragosse, Pendant ce temps, il Malaga affrontera à domicile contre Almeria.

Fiche techniqueCarthagène:Leandro Chichizola, Antonito (Edward Sutherland, min 89), Toni Datkovic, Raúl Navas, David Fornies, Berto Cayarga (Kleandro Lleshi, min 82), Ramón Azeez, Pablo Clavería Herráiz (Rubén Castro, min 82), Pablo de Blasis (Delmás, min.75), Cristian López et Elady ZorrillaMalaga:Dani Barrio, Alexander González (Stefan Scepovic, min.46), Juande, Josua Mejías, José Matos, Jairo Samperio, Luis Muñoz (Julio Martinez, min.73), Alberto Quintana (Alejandro Benitez Palomero, min.46), Yanis Rahmani , Caye Quintana (Ramon Enriquez, min 73) et Jozabed (Cristian Rodriguez, min 88)Stade:CartagonovaButs:Berto Cayarga (1-0, min.15) et Jozabed (1-1, min.81)