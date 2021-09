Carthagène gagne 2-1 à Lugo et prend les trois points

18/09/21

Le à 23:26 CEST

Les Carthagène a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Lugo ce samedi dans le Cartagonova. Les Carthagène est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Le vrai Oviede. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Lugo a remporté à domicile 3-2 son dernier match du tournoi contre Huesca. Après le match, l’équipe de Carthagène est sixième, tandis que le Lugo il est dix-septième à la fin du match.

La première mi-temps du duel a débuté de manière favorable pour l’équipe portugaise, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Manu Barreiro à la 17e minute. Carthagène avec un but à onze mètres Ruben Castro à la 33e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 1-1.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a braqué les projecteurs avec un autre but de Ruben Castro, réalisant ainsi un doublé à la 84e minute, terminant le match sur un score final de 2-1.

Pendant le duel, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Carthagène qui sont entrés dans le jeu étaient Yann corsage, Dauda Mohammed, Alexandre Domingue, Pablo de Blasis et Alfredo Ortuño remplacement Richard Boateng, Berto Cayarga, Shinji Okazaki, Alex Gallar et Pablo Claveria Herráiz, tandis que les changements dans le Lugo Ils étaient Fernando Seoane, Carlos Pita, David Mayoral, Jaume Cuellar Mendoza et Roberto Canella, qui est entré pour fournir Josep Sene, Xavi Torres, Gérard Valentin, Orest Lebedenko et Hugo Rama.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (David Andújar Jiménez, Gaston Silva et Pablo Claveria Herráiz) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Manu Barreiro.

Avec ce résultat, le Carthagène monte à neuf points et reste dans la position d’accès aux éliminatoires pour la promotion en première division et le Lugo continue avec six points.

Le lendemain affrontera le Lugo avec lui Real Saragosse. Pour sa part, Carthagène sera mesuré par rapport CF Fuenlabrada.

Fiche techniqueCarthagène :Marc Martinez, Delmás, David Andújar Jiménez, Pedro Alcalá, Gastón Silva, Álex Gallar (Pablo de Blasis, min.83), Richard Boateng (Yann Bodiger, min.46), Pablo Clavería Herráiz (Alfredo Ortuño, min.83), Berto Cayarga (Dauda Mohammed, min.69), Rubén Castro et Shinji Okazaki (Alejandro Domingo, min.69)Lugo :Francisco Barbosa, Eduard Campabadal, Diego Alende, Juan Antonio Ros, Orest Lebedenko (Jaume Cuellar Mendoza, min.76), Hugo Rama (Roberto Canella, min.77), Josep Sene (Fernando Seoane, min.58), Xavi Torres ( Carlos Pita, min.58), Chris Ramos, Gerard Valentín (David Mayoral, min.69) et Manu BarreiroStade:CartagonovaButs:Manu Barreiro (0-1, min. 17), Rubén Castro (1-1, min. 33) et Rubén Castro (2-1, min. 84)