Carthagène reçoit Almería dans son fief

17/05/2021 à 19:01 CEST

Mardi prochain à 19h00 se jouera le match du quarantième tour de la Deuxième Division, dans lequel nous verrons la victoire à Carthagène et à Almeria dans le Cartagonova.

le Carthagène affronte avec un esprit renforcé le match du quarantième tour pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matchs contre lui Espanol loin de chez soi et devant Castellon dans son domaine par 0-2 et 1-0, respectivement. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 11 des 39 matchs disputés jusqu’à présent et ont accumulé une séquence de 39 buts marqués contre 47 buts encaissés.

Du côté des visiteurs, le Almeria a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Albacete lors de leur dernière rencontre, pour qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer les points restés. À ce jour, sur les 39 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 19 et ajoute un chiffre de 36 buts encaissés à 55 en faveur.

En tant que local, le Carthagène il a gagné sept fois, a été battu six fois et a fait match nul six fois en 19 matchs disputés jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points s’échappent à domicile. Aux sorties, le Almeria a gagné 10 fois et perdu sept fois au cours de ses 19 matchs joués, les joueurs de la Carthagène Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Cartagonova, aboutissant à une égalité en faveur de la Carthagène. La dernière fois que les deux équipes ont disputé cette compétition, c’était en octobre 2020 et le résultat a été un match nul (1-1).

Actuellement, entre Carthagène et le Almeria il y a une différence de 22 points dans le classement. L’équipe de Luis Miguel Carrion il se classe à la 16e place avec 45 points sur son tableau de bord. Pour sa part, Almeria il compte 67 points et occupe la troisième place du classement.