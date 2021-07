Carthagène transfère Jurado à Al Wahda deux semaines après son renouvellement

23/07/2021 à 13h45 CEST

.

Football Club Cartagena, une équipe de LaLiga SmartBank, a transféré le milieu de terrain José Ángel Jurado à Al Wahda des Émirats arabes unis, deux semaines après le renouvellement du contrat du joueur sévillan.

L’Ephèse et l’Al Wahda, club que les Noirs et Blancs avaient comme premier rival dans cette pré-saison, Ils sont parvenus à un accord pour le transfert de l’Andalou, 29 ans et qui allait boucler sa troisième campagne à Carthagène.

L’institution présidée par Francisco Belmonte a rendu compte de cette opération qui emmène Jurado en terres asiatiques.

Le 8 juillet, le renouvellement a été annoncé jusqu’en juin 2022 et le milieu de terrain était le troisième footballeur de l’équipe à étendre sa relation avec le club après avoir terminé la saison dernière avec la permanence en deuxième division, suivant ainsi les traces du gardien Marc Martínez et le défenseur David Andújar, deux des autres joueurs qui ont obtenu la promotion de Segunda B l’été dernier.

José Ángel Jurado de la Torre, né le 21 juin 1992 dans la capitale de Séville, a commencé son stage en tant que Carthagène lors de la saison 2019/2020 quand il est venu du shérif Tiraspol de Moldavie.

Auparavant, ce professionnel qui a été formé dans le Carrières du Betis, Villarreal et AlmeriaIl était également dans les Mirandés, dans l’équipe première d’Almeria et dans le Bodo Glimt de Norvège.

“C’est sans aucun doute une satisfaction de continuer une année de plus dans l’équipe parce que je suis de retour là où je voulais être”, a déclaré le footballeur après avoir terminé son renouvellement.

“Le club veut continuer à grandir et j’aide à cette croissance en faisant ma part, sur et en dehors du terrain. Être à l’Efesé continue d’être un défi très excitant”, a ajouté le pivot, également utilisé comme défenseur central et ce que jeLa saison dernière, il a disputé 33 matchs et marqué deux buts en LaLiga SmartBank.