Cartier choisit Lily Collins comme visage de son affrontement [Un]Collection limitée – WWD

Cartier a choisi Lily Collins, actrice nominée aux Golden Globes – et star de « Emily in Paris » – comme visage de son Clash [Un]collection limitée et le sac à main Double C de Cartier.

La nouvelle campagne est le prochain chapitre pour Collins et la marque de joaillerie appartenant à la Compagnie Financière Richemont, l’ajoutant au giron des ambassadeurs Cartier, qui incluent Jake Gyllenhaal, Troye Sivan, Willow Smith, Maisie Williams et Jackson Wang, entre autres.

À la fois actrice et auteur, Collins entretient une relation personnelle de longue date avec la marque depuis son enfance. «Ma mère portait toujours des montres pour hommes Cartier quand je grandissais», a-t-elle réfléchi lors d’une interview Zoom avec WWD.

“Je me souviens avoir aimé le look surdimensionné de son poignet, puis pour mon 18e anniversaire, elle m’a offert une montre, disant qu’elle serait avec moi toute ma vie”, a déclaré l’actrice, “J’ai juste ces souvenirs familiaux associés à la maison.”

Lorsque l’appel est arrivé pour présenter la nouvelle collection, Collins a déclaré qu’elle était un peu choquée. “C’était comme faire partie de cette évolution de mon enfance, c’était comme une relation organique qui était avec moi depuis tant d’années, mais je n’ai jamais imaginé que je ferais officiellement partie de la famille.”

Lancée en 2019, la collection Clash de Cartier est l’offre cool, jeune et avant-gardiste de la maison avec des clous tridimensionnels en forme de pointes, des perles et des clous carrés. Le choc [Un]La collection capsule limitée – pas encore vue par le public – développe ce récit avec un assortiment de créations de bijoux en édition limitée destinées à bousculer les conventions de la haute joaillerie. La capsule, dont le lancement est prévu en septembre, comprendra des bagues à pointes, des bracelets et des boucles d’oreilles en or blanc, en onyx, en diamants et en améthyste, ainsi que deux styles de montres haut de gamme offrant les prises de vue distinctement avant-gardistes de la maison.

“Quand il s’agissait d’exprimer la dualité du Clash [Un]bijoux limités, Lily Collins était le choix évident », a déclaré Arnaud Carrez, directeur international du marketing et de la communication de Cartier. « Unique et engagée, Lily Collins incarne une nouvelle génération d’artistes qui osent révéler leurs différentes facettes, tantôt classiques et élégantes, tantôt créatives, parfois même extravagantes. En résumé, des gens qui ne se limitent pas.

Collins, qui a ébloui dans un collier et des boucles d’oreilles Cartier Magnitude High Jewelry qui avait besoin de sa propre équipe de sécurité lors du Met Gala 2019, a expliqué le [Un]offre limitée de bijoux, “Il y a ce mélange de féminité et de masculinité qui joue sur différents aspects de votre personnalité et ajoute une touche d’inattendu dans un look ou un sentiment….La collection est tellement innovante.” Maintenant que le monde rouvre prudemment et que les événements commencent à reprendre, Collins a déclaré qu’elle pouvait se voir arborer plusieurs des pièces qu’elle avait sur le plateau lors du tournage de la campagne.

Les images, prises par la photographe américaine Zoë Ghertner, capturent Collins dans une lumière vive et forte avec des cheveux lisses et un dressing puissant en complément des boules à pointes.

“Le graphisme et l’audace des pièces ont aidé à dicter la sensation du tournage”, a expliqué Collins.

L’actrice a récemment terminé le tournage de la deuxième saison de son émission Netflix nominée aux Emmy Awards “Emily in Paris”, en postant une photo “au revoir, Paris” sur son Instagram la semaine dernière aux côtés de son fiancé Charlie McDowell. La série de comédie dramatique a été créée par le créateur de “Sex and the City” Darren Star et, à l’instar de SATC, les vêtements et accessoires du personnage d’Emily Collins suscitent souvent autant d’attention que le scénario lui-même. «Les vêtements dictent vraiment la façon dont vous vous tenez debout, vous vous asseyez, vous vous sentez, vous marchez et pour moi, cela a tellement à voir avec la façon dont un personnage se déplace. Cela saigne dans la façon dont ils se sentent dans chaque scène », a-t-elle déclaré lorsqu’on lui a demandé comment les costumes jouent dans le développement de son personnage.

“Comme avec Emily, c’est un monde de couleurs”, a déclaré l’actrice. « Et tout comme dans la vie de tous les jours, comment notre garde-robe est une extension de qui nous sommes ou de ce que nous ressentons pour nous-mêmes, c’est exactement ce que font les costumes pour le personnage que vous incarnez. Ils sont la représentation extérieure de qui ils sont, et pour un public, les vêtements en disent long sur qui [the character is], que le personnage n’a pas à dire dans le dialogue.

Collins dit que la pandémie l’a aidée à en apprendre beaucoup sur elle-même et ses capacités en tant que personne, et a partagé un peu de sa routine de soins personnels.

“J’écris cinq minutes chaque matin dans un journal de gratitude”, a-t-elle déclaré. « Il s’agit de changer votre état d’esprit. Au lieu d’écrire des choses qui vous sont arrivées ou des choses qui vous inquiètent de manière négative, cela change votre point de vue, vous aidant à vous concentrer sur le positif.

Un autre incontournable pour Collins au cours de la dernière année et demie a été les podcasts. « Pendant la pandémie, écouter des podcasts m’a fait me sentir un peu moins seul. J’avais l’impression de socialiser dans ma tête », a-t-elle déclaré.

