Cartier devient le sponsor principal du Festival international du film de Venise – WWD

QUAND À VENISE : Cartier dévoilera aujourd’hui qu’il s’est associé à La Biennale di Venezia pour devenir le sponsor principal du Festival international du film de Venise à partir de cette année, contribuant conjointement à soutenir la création cinématographique contemporaine.

Dans le cadre de cette collaboration, la Mostra de Venise et Cartier rendront hommage à des cinéastes d’exception à travers le Cartier Glory to the Filmmaker Award. Le prix est dédié à une personnalité qui a apporté une contribution particulièrement originale à l’industrie cinématographique contemporaine et qui s’inscrit dans les engagements de longue date de Cartier pour la préservation du patrimoine culturel et le soutien à la création artistique contemporaine.

La cérémonie de remise des prix aura lieu au Lido di Venezia pendant le festival, qui se déroulera du 1er au 11 septembre, mais le nom du récipiendaire n’a pas été divulgué.

« Nous sommes ravis de devenir sponsor principal du Festival international du film de Venise et de réaffirmer notre engagement de longue date à préserver le patrimoine culturel et à soutenir la création artistique contemporaine », a déclaré Arnaud Carrez, vice-président senior, directeur marketing de Cartier. « C’est aussi un véritable honneur de pouvoir rendre hommage à des cinéastes de renommée internationale à travers le Cartier Glory to the Filmmaker Award. »

Auparavant, Armani Beauty soutenait le festival du film depuis plusieurs années.

Comme indiqué plus tôt ce mois-ci, la société mère de Cartier, la Compagnie Financière Richemont, a vanté ses marques de bijoux vedettes, qui ont alimenté une solide performance au cours du trimestre clos le 30 juin.

Le groupe de luxe suisse a annoncé une croissance de 43% dans ses maisons de joaillerie, en tête d’affiche par de fortes ventes de bijoux et de montres chez Cartier et Van Cleef & Arpels. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,52 milliards d’euros au 30 juin.

En juin, Cartier dévoilait sa collection de haute joaillerie baptisée « Sixth Sense » avec une belle présentation sur le lac de Côme en Italie.

À Londres, la maison organise également l’exposition photographique interactive Studio 7 qui présente ses sept styles les plus connus en joaillerie et montres : Santos, Tank, Trinity, Love, Juste Un Clou, Panthère et Ballon Bleu.