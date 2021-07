Cartier est désormais le sponsor principal de la Mostra de Venise

Historiquement, Cartier a été plus étroitement lié au Festival de Cannes. Alors maintenant, ils sont de plus en plus présents à Venise, car c’est le plus ancien festival de cinéma au monde. A part ces bijoux soutient les talents de l’industrie et les jeunes créateurs, qui produit actuellement ce que l’on voit au cinéma et aussi, sur les plateformes de streaming.

– (Lady Gaga en Valentino Haute Couture à la Mostra de Venise 2018)

Au cas où vous ne l’aviez pas sur votre radar, certains films qui seront présentés en compétition cinéma, vous les avez déjà vus annoncés. Surtout Spencer, le biopic de la princesse Diana avec Kristen Stewart, Mères parallèles de Pedro Almodóvar, The Last Duel de Ridley Scott avec Matt Ben Affleck et Adam Driver, pour n’en nommer que quelques-uns. Au total, 21 films sont en compétition.