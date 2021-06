Cartier présente une nouvelle génération de Mexicains pour Pasha de Cartier

in

Il faut d’abord voir les portraits des sept talents qui représentent la communauté Pasha de Cartier. Chacun s’est distingué par son travail et sa créativité dans différents industries : architecture, mode, gastronomie, photographie, musique et performance.

Frida Escobedo, Enrique Olvera, Jesús Navarro, Mariana Zaragoza, Tessa Ía, Santiago Arau et Darío Yazbek

(Santiago Arau © Cartier)

Les expériences ont été conçues par cinq des créateurs les plus pertinents du Mexique. Chaque créatif a développé une intervention inspirée des codes et de l’esprit de la collection, explorant des disciplines telles que l’architecture, la musique, l’art, la photographie, le cinéma et la gastronomie.