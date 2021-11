Cartier réunit Lily Collins et tous ses ambassadeurs dans son premier film

Dans cette vidéo, ils semblent tous être à l’intérieur d’une boîte Cartier rouge où la gravité défile, et ils dansent et jouent dedans.

Le choix de cette chanson est également très significatif, car il s’agit d’une mélodie pop composée en Années 1970 par Roger Glover et Ronnie James Dio et a la phrase: « Tout le monde devrait vivre ensemble », représentant le sentiment de la saison des vacances où nous nous réunissons pour célébrer avec la famille et les amis qui sont aussi de la famille. Ce sont tous des ambassadeurs Cartier :

Avec ce film plein de célébrités de tous les domaines artistiques, Cartier porte son message de que l’unicité de chacun s’enrichit de celle des autres. Quelque chose que nous avons déjà vu dans des collections et des campagnes telles que Clash de Cartier, une ligne qui au Mexique a Yalitza Aparicio comme ambassadrice.