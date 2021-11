Cartographie de la crise énergétique au Royaume-Uni : les régions sont les « plus durement touchées » par la flambée des coûts alors que le chaos hivernal se profile | Sciences | Nouvelles

Il a été révélé que les résidents d’Irlande du Nord dépensent la plus grande partie de leur budget familial en gaz et en électricité de toutes les autres régions du Royaume-Uni. Les Irlandais du Nord dépensent 32 % de plus en gaz et en électricité que la moyenne des ménages britanniques, ce qui en fait la région la plus touchée par l’énorme hausse de 250 % des prix de l’énergie.

Les résidents d’Irlande du Nord dépensent également 66% de plus de leur budget hebdomadaire en électricité que les habitants de Londres, la région la moins touchée par la hausse des coûts de l’énergie.

Les ménages d’Irlande du Nord consacrent également 40 % de plus de leur budget hebdomadaire à l’électricité qu’au loyer net.

L’étude réalisée par des experts en chauffage de Boiler Central, a utilisé les données de l’ONS sur les dépenses de gaz et d’électricité des ménages entre 2018 et 2020, pour découvrir quelle région du Royaume-Uni serait la plus touchée par la récente flambée des coûts de l’énergie.

L’Écosse était la deuxième plus défavorisée pour l’augmentation des coûts de l’énergie.

Les ménages écossais dépensent 41 % de plus de leur budget hebdomadaire en gaz et en électricité que Londres, dont les ménages dépensent le moins de leur budget hebdomadaire en électricité.

Le Pays de Galles a également été l’une des régions les plus touchées par la flambée des prix.

Les résidents gallois dépensent plus en électricité par mois qu’en loyer, avec dix pour cent de plus de leur budget hebdomadaire pour le chauffage et l’électricité que le ménage britannique moyen, ce qui en fait la troisième zone la plus touchée par l’augmentation des coûts des fournisseurs d’énergie.

Les West Midlands, le Nord-Ouest et le Nord-Est ont également été durement touchés par l’augmentation des coûts de l’électricité.

LIRE LA SUITE: Bombe de coronavirus alors qu’une étude de 1,4 mn montre une efficacité «convaincante»

Lorsque nous examinons les données, il est clair que certaines régions du Royaume-Uni dépensent déjà plus en électricité de manière disproportionnée que d’autres régions et seront probablement les plus touchées par la hausse des prix de l’énergie.

« Alors que le gouvernement étudie des alternatives aux combustibles fossiles – comme l’hydrogène et les pompes à chaleur – il pourrait s’écouler plusieurs années avant qu’elles ne deviennent viables pour chaque foyer, et en attendant, les familles doivent faire face à des prix du gaz de plus en plus inabordables ».

La crise énergétique de la Grande-Bretagne a commencé à émerger en raison d’un mélange de facteurs géopolitiques et physiques.

Alors que les économies ont commencé à se remettre de la pandémie, les pays de l’hémisphère nord, qui ont souffert d’un hiver long et froid en 2020-21 qui a épuisé les niveaux de stockage de gaz, les pays se sont efforcés d’augmenter leurs approvisionnements.

Cela n’a pas été aidé par la décision de Vladimir Poutine de réduire les approvisionnements en gaz voyageant de la Russie vers l’Europe, provoquant à nouveau une baisse des approvisionnements et une flambée des prix de l’énergie.

La flambée des prix a contraint de nombreux grands fournisseurs d’énergie à faire faillite et fait craindre une crise, notamment si l’hiver est froid, ce qui nécessiterait une demande accrue de chauffage.