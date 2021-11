Cartographie de la crise gazière de l’UE : la Russie et la Biélorussie préparent un hiver infernal – mais le Royaume-Uni peut éviter l’étouffement | Sciences | Nouvelles

Le contrôle du président russe Vladimir Poutine sur le marché européen du gaz est difficile à ignorer, étant donné le nombre important de gazoducs qui relient la Russie à l’Europe. Il s’agit notamment du pipeline Nord Stream, achevé en 2012, du pipeline Yamal-Europe, achevé en 1997, du pipeline Brotherhood, achevé en 1984, et du pipeline Northern Lights, achevé en 1969.

Et les choses pourraient empirer alors que le président biélorusse Alexandre Loukachenko a rejoint la Russie en jouant un rôle dans la crise du gaz.

M. Loukachenko a également été accusé par l’UE d’avoir transformé en armes les milliers de personnes actuellement rassemblées dans des camps de congélation à la frontière avec la Pologne pour porter atteinte à la sécurité de l’UE.

Frappée par ces accusations, la Biélorussie a menacé de couper ses approvisionnements en gaz voyageant vers l’Europe à partir du gazoduc Yamal-Europe si l’UE.

M. Loukachenko aurait déclaré aux ministres : « Nous réchauffons l’Europe et ils nous menacent toujours de fermer les frontières.

« Et si on coupait [the transit of] gaz naturel pour eux? Je recommanderais donc aux dirigeants polonais, lituaniens et autres sans cervelle de réfléchir avant de parler.

À la suite de ses commentaires, les prix du gaz naturel ont grimpé de près de sept pour cent.

Cela vient après que M. Poutine a inspiré une tendance similaire alors qu’il attend l’approbation du controversé pipeline Nord Stream 2.

Dans l’espoir d’accélérer ce processus et d’éviter que l’UE ne s’applique au système, M. Poutine aurait diminué les volumes de gaz transitant vers l’Europe à partir de certains des autres gazoducs.

Il a été frappé par des allégations selon lesquelles il utilisait Nord Stream 2 comme « arme géopolitique ».

En octobre, Express.co.uk s’est entretenu avec Yuriy Vitrenko, PDG du géant gazier ukrainien Naftogaz.

Il a averti que les actions du président russe pourraient avoir de graves conséquences.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il [Mr Putin] n’accepte pas l’idée d’un terrain de jeu égal avec un véritable marché du gaz en Europe.

« Malheureusement, il traite toujours le gaz comme une arme géopolitique, pas comme une marchandise.

« Le pire des cas est qu’il ne pourrait pas y avoir de gaz circulant à travers l’Ukraine, cela lui permettrait de faire chanter l’Ukraine et pourrait donc conduire à une guerre à grande échelle.

« Par exemple, oubliez la Crimée, reprenez le Donbass, les régions occupées, mais aux conditions de Poutine, et fondamentalement, l’ensemble de l’Ukraine deviendrait une partie du monde russe. »

Et M. Vitrenko a peut-être été sur quelque chose, car maintenant, la Russie est accusée d’avoir constitué des troupes le long de sa frontière avec l’Ukraine.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mercredi à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba à Washington : « Nous sommes préoccupés par les informations faisant état d’activités militaires russes inhabituelles près de l’Ukraine.

« Toute action d’escalade ou d’agression serait une grave préoccupation. »

Mais alors que le bloc peut craindre que M. Loukachenko et le président Poutine ne poussent l’UE dans une sombre crise hivernale, heureusement, le Royaume-Uni peut l’esquiver.

En effet, au lieu de s’appuyer sur les gazoducs d’Europe de l’Est, le Royaume-Uni importe la plupart de son gaz via le gazoduc norvégien Langeled et n’a pas à se soucier autant des mouvements politiques impétueux orchestrés à l’Est.

La Norvège est de loin le plus grand exportateur de pétrole brut et de gaz naturel pour le Royaume-Uni et, en 2020, elle a livré 11,7 millions de tonnes de pétrole brut et 1,4 million de tonnes de gaz naturel au Royaume-Uni.

Mais alors que le Royaume-Uni devrait éviter une pénurie de gaz, un manque d’approvisionnement dans le monde fera probablement encore grimper les prix – ce qui signifie que les propriétaires pourraient ressentir le fardeau sur leurs poches l’année prochaine.