CARTOGRAPHIE des non vaccinés : les HUIT zones où les taux sont les plus élevés alors que les pays ciblent les non vaccinés | Royaume-Uni | Nouvelles

Les personnes non vaccinées sont ciblées par des restrictions de verrouillage plus strictes dans plusieurs pays, dont la Slovaquie, la Grèce et l’Allemagne. Cette décision a été mise en œuvre dans toute l’Europe alors que la crise sanitaire à travers le continent s’aggrave avec la recrudescence des infections à Covid, faisant à nouveau de l’Europe l’épicentre de la pandémie. Les taux de cas sont désormais inférieurs au Royaume-Uni par rapport à certains pays européens, mais les experts de la santé préviennent toujours que les cas pourraient augmenter pendant l’hiver. Mais quelles régions du Royaume-Uni ont les taux les plus élevés d’hésitation à la vaccination ?

Combien de personnes hésitent à se faire vacciner ?

Le gouvernement, les experts de la santé et les chercheurs se sont depuis longtemps concentrés sur la création de messages clairs sur le vaccin Covid pour exhorter la population hésitante à se faire piquer.

L’ONS a publié un rapport sur le coronavirus et l’hésitation à la vaccination en Grande-Bretagne en août.

Le rapport a montré que 96% des adultes ont fait état d’un sentiment positif en ce qui concerne le vaccin COVID-19 entre le 23 juin et le 18 juillet.

Quatre pour cent de la population adulte a signalé une hésitation à la vaccination au cours de cette même période.

L’hésitation à la vaccination a diminué parmi les groupes d’âge plus jeunes par rapport au rapport précédent couvrant le 28 avril au 18 juillet.

Le rapport a révélé que l’hésitation à la vaccination s’élevait à 11% chez les personnes âgées de 16 à 17 ans, contre 14% dans le rapport précédent.

Les personnes âgées de 18 à 21 ans se sont révélées hésitantes à la vaccination dans cinq pour cent des cas, contre neuf pour cent dans le rapport précédent.

Les chiffres ont également montré qu’il s’élevait à 9 % chez les personnes âgées de 22 à 25 ans, contre 10 % au cours de la période précédente.

Plus de 50,7 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une dose du vaccin Covid, ce qui équivaut à 88,2% de la population de 12 ans et plus.

Au total, 80,2% de la population britannique (âgée de 12 ans et plus) a reçu une deuxième dose, soit plus de 46,1 millions de personnes.

Le programme de rappel a officiellement été lancé le 30 septembre après que des experts ont découvert que la protection contre le vaccin commençait à diminuer avec le temps.

Toutes les personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi que les personnes les plus vulnérables sur le plan clinique et les travailleurs de la santé et des services sociaux, ont été invitées à recevoir leur troisième injection à partir de cette date – à condition qu’il y ait un écart de six mois entre leur deuxième et troisième injection.

Au 19 novembre, 24,8% de la population de 12 ans et plus avait reçu un troisième vaccin Covid, ce qui équivaut à plus de 14,2 millions de personnes.

De nouveaux chiffres publiés plus tôt ce mois-ci ont révélé que les personnes non vaccinées sont 32 fois plus susceptibles de mourir de Covid que celles qui ont été doublement piquées.

Les données de l’Office for National Statistics (ONS) ont révélé qu’entre le 2 janvier et le 24 septembre de cette année, le taux de mortalité des non vaccinés s’élevait à 849,7 pour 100 000 personnes – contre seulement 26,2 pour 100 000 pour les personnes complètement piquées.

Les décès impliquant COVID-19 étaient systématiquement inférieurs pour ceux qui avaient reçu deux vaccins par rapport à ceux qui avaient reçu un ou aucun vaccin, selon les données de l’ONS.