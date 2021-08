Cartographie des terres: le gouvernement prépare 5,6 lakh hectares de terres sur le portail de la India Industrial Land Bank pour séduire les investisseurs

Étant donné que les propriétés foncières dans de vastes étendues de l’Inde sont fragmentées et désorganisées, l’acquisition directe reste un défi critique, d’autant plus pour les entreprises privées.

Le département pour la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT) a facilité la cartographie de pas moins de 5,6 lakh hectares sur le portail India Industrial Land Bank (IILB). Il fournit une base de données de zones industrielles compatible avec le SIG pour permettre aux investisseurs, assis chez eux, de choisir des terrains situés dans divers États pour mettre en place des projets.

Le terrain, déjà acquis par les agences officielles, est réparti sur 4 363 parcs industriels, domaines et zones économiques spéciales (ZES) dans 19 États et territoires de l’Union, selon une présentation du DPIIT le 23 août. Le département prévoit désormais d’intégrer tous les États avec le portail IILB d’ici décembre 2021.

Alors que les tentatives du gouvernement Modi de modifier les règles d’acquisition des terres par le biais d’une ordonnance en 2014 se sont enlisées dans une bagarre politique, la décision de mettre en place la banque foncière viendra compléter ses efforts ces dernières années pour éliminer les rigidités des lois du travail afin de stimuler la fabrication et d’attirer les investisseurs étrangers au milieu des sentiments anti-chinois croissants dans le monde.

Grâce à l’IILB, les investisseurs pourront non seulement localiser le terrain, mais auront accès à une pléthore de détails – sur la logistique, la connectivité terrestre, ferroviaire et aérienne, les incitations fiscales, le système de drainage, l’alimentation électrique et même les matières premières (fermes et industrielles) disponibilité—afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur n’importe quelle ceinture industrielle.

Les retards excessifs dans l’acquisition des terres ont été l’un des plus gros obstacles dans la tentative de l’Inde de devenir une grande nation industrielle, plusieurs sociétés étrangères, dont Posco et Saudi Aramco, ayant été durement touchées par une myriade de règles et de réglementations. L’acquisition de terres dans le passé a également entraîné des protestations à grande échelle contre une ZES à Nandigram, une usine de Tata Motors à Singur (toutes deux au Bengale occidental) et la proposition d’extraction de bauxite de Vedanta à Niyamgiri d’Odisha.

Étant donné que les propriétés foncières dans de vastes étendues de l’Inde sont fragmentées et désorganisées, l’acquisition directe reste un défi critique, d’autant plus pour les entreprises privées. La banque foncière devient donc une initiative clé du gouvernement, qui entend entreprendre des réformes structurelles des facteurs de production pour inverser un ralentissement de la croissance induit par le Covid.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, qui avait lancé le portail de la banque foncière il y a un an, avait déclaré qu’il serait continuellement développé, avec la contribution des États, pour en faire un outil plus efficace pour l’identification et l’approvisionnement des terres.