Cartographier la poursuite du shopping en direct de Big Tech – WWD

Les achats en direct ont sans aucun doute captivé le commerce de détail, le phénomène inspirant des entreprises telles que Nordstrom, Bloomingdale’s, Walmart, Sephora, Moda Operandi et bien d’autres à lancer des initiatives et des tests.

L’offre a tendance à se déplacer là où il y a de la demande, il n’est donc pas surprenant qu’un nombre croissant de fournisseurs fassent la queue pour les servir. Aujourd’hui, certaines des plus grandes entreprises technologiques ont clairement attrapé le virus du shopping en direct.

Les options ne manquent pas. Bien que les géants de la technologie ne partagent généralement pas de chiffres précis sur leurs initiatives, un indicateur de la portée du shopping en direct peut résider dans l’écosystème Shopify : la société canadienne prend en charge les plugins de shopping en direct comme Bambuser, qui vient de révéler qu’il donne accès à sa plate-forme d’achat de vidéos en direct. aux plus de 1,7 million de marchands de Shopify.

Pendant ce temps, les acteurs de divers domaines de la vente au détail se précipitent pour saisir l’élan par d’autres moyens. En mars, la société de paiement Klarna a co-organisé un événement de shopping de mode et de beauté centré sur la diffusion en direct, et Thirdlove s’est récemment associé à Betabrand pour organiser le « plus grand chat de soutien-gorge et de culotte jamais vu sur le Web », selon l’annonce, avec des opportunités d’achat sur le Betabrand. site Internet.

Mais lorsqu’il s’agit de façonner le paysage global du shopping en direct, il s’agit probablement de géants de la grande technologie comme Amazon, Google, Facebook et autres.

Amazon a commencé avec l’introduction d’Amazon Live en 2019, et au cours des dernières années, il a mis en lumière cette fonctionnalité lors de ses événements de magasinage Prime Day. Maintenant, il rapporte que, lors de la vente de deux jours le mois dernier, “des dizaines de millions de clients ont visionné des démonstrations de produits Prime Day et des essais d’essai, entendu directement des créateurs, et plus encore”.

En 2020, un an après le lancement d’Amazon Live, Google présentait sa propre version dans Shoploop, une expérimentation née de son incubateur interne Area 120. Mais les choses sur le front de Shoploop sont restées plutôt calmes – peut-être en baisse au milieu des critiques d’un marché défaillant et d’un manque fondamental de compréhension de la façon d’inspirer un contenu social convaincant, sans parler des communautés. Shoploop n’offrait même pas de bouton « suivre » pour ses créateurs.

La société a déplacé Shoploop d’une page Web mobile vers une section dédiée « Explorer » dans Google Shopping en décembre. Mais depuis lors, il a choisi de retirer la page. On ne sait pas combien d’acheteurs ont réellement visité Explore et si cela a été pris en compte dans sa disparition, mais un porte-parole de Google a présenté le changement comme un choix stratégique.

“Nous nous concentrons sur la création de fonctionnalités d’achat qui rencontrent les consommateurs là où ils se trouvent, notamment l’onglet Shopping, YouTube, la recherche, la recherche d’images et l’application Google”, a-t-elle déclaré à WWD. « Nous avons décidé de fermer la page Explorer, où nous testions Shoploop et de proposer à la place une expérience plus riche aux consommateurs et aux commerçants sur toutes les surfaces. »

La propriété de YouTube par Google est essentielle à ses ambitions de vente au détail. Le titan de la vidéo, qui compte plus de 2 milliards d’utilisateurs, n’a cessé de développer ses capacités d’achat, le plaçant comme une puissance probable dans les achats en direct. Le premier « Small Biz Day » de l’entreprise a offert des flux d’achat de 20 petites entreprises couvrant les choix d’été dans les produits de mode, de beauté, d’alimentation et de style de vie.

L’accent mis par Shoploop sur les courtes vidéos, d’à peine 90 secondes, correspond également à l’intérêt de YouTube pour les clips concis. Il a commencé à tester une nouvelle offre avec YouTube Shorts, rendant un mariage entre les deux de plus en plus probable.

Dans les cercles des médias sociaux, l’entreprise de technologie qui semble la plus optimiste pour les achats en direct est Facebook, qui propose la fonctionnalité sur sa propre plate-forme et Instagram. La société a discrètement déployé une version bêta fermée pour les achats en direct sur Instagram en juin 2020 avant de lancer officiellement en août – à la joie des influenceurs de la beauté, qui se sont immédiatement lancés.

Le travail a abouti à une campagne intitulée « Vendredi Shopping en direct ». La série hebdomadaire limitée, qui se déroule jusqu’au 16 juillet, présente des produits de beauté et de mode disponibles à la vente sur Instagram.

Les démonstrations de produits en direct pourraient également être un outil puissant sur une plate-forme comme Pinterest, car cette base d’utilisateurs se tourne déjà vers le site pour s’inspirer. Ce genre d’intention se traduit directement par le commerce électronique, et les diffusions en direct semblent être un verrou pour l’environnement orienté visuellement. Ce n’est pas perdu sur le site de bookmarking social. Son test pour les événements en direct a également permis à plus de 20 créateurs de vendre en marquant des articles avec des épingles de produits.

L’intérêt intense de TikTok pour le commerce électronique – qui a déjà engendré des fonctionnalités permettant aux créateurs de vendre des marchandises, des ventes via l’application en Europe et une intégration Shopify, entre autres – a également permis à la plate-forme vidéo de s’essayer aux flux en direct achetables. Pendant les vacances, Walmart s’est aventuré dans un nouveau territoire en travaillant avec la société de technologie sur un test d’achat en direct.

«En décembre, nous nous sommes associés à TikTok pour être le pionnier de l’innovation pour la communauté numérique à la croissance la plus rapide. Nous avons offert pour la toute première fois une expérience de diffusion en direct aux utilisateurs américains de TikTok », a écrit William White, directeur du marketing chez Walmart US, dans un article de blog. “Au cours de l’événement, nous avons enregistré sept fois plus de vues que prévu et augmenté nos abonnés TikTok de 25%.” Le détaillant à grande surface était si heureux, en fait, qu’il en a redemandé en organisant le “Spring Shop-Along: Beauty Edition” en mars sur sa chaîne TikTok.

On s’attend à ce que la plate-forme de vidéo sociale déploie plus largement les achats en direct. La société sœur Douyin, une plate-forme de vidéos courtes basée en Chine et détenue par la société mère de TikTok, ByteDance, a réalisé un chiffre d’affaires de 26 milliards de dollars l’année dernière. Douyin, largement considéré comme un parent spirituel de TikTok, viserait des ventes de plus de 185 milliards de dollars d’ici 2022.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, le développeur d’applications basé aux États-Unis n’a ni confirmé ni nié aucun plan d’achat en direct, affirmant plutôt qu’il continue de tester de nouveaux outils publicitaires et que soutenir le commerce électronique avec des « solutions publicitaires innovantes est une priorité », selon un porte-parole.

Une plate-forme qui semble sauter la tendance, du moins jusqu’à présent, est Snapchat. L’omission est remarquable, étant donné qu’elle se décrit comme une entreprise de caméras, et qu’elle aurait pu créer un environnement attrayant pour ce type de shopping. Mais ses priorités se portent ailleurs, principalement sur la dynamisation du shopping grâce à des outils de réalité augmentée de plus en plus sophistiqués et des essayages virtuels.

Quoi qu’il en soit, les évangélistes du shopping en direct ne manquent pas dans la sphère technologique et au-delà. Il inspire même les anciennes sociétés de télévision.

La version des achats en direct de NBCUniversal a été lancée en 2019 sous le nom de Shoppable TV. Fondamentalement, son approche mélange les smartphones et la programmation de diffusion pour alimenter la conversion directe, avec des codes QR comme déclencheur. Depuis lors, il s’appuie sur ce cadre, ajoutant récemment la 3D et la RA aux expériences d’achat que les téléspectateurs peuvent évoquer en scannant les codes à l’écran.

Entrer dans l’ère numérique peut être encore plus critique pour Qurate. Ses marques d’achat QVC et HSN TV ont été les pionnières de la vente au détail de vidéos en direct, mais cela a incité plusieurs sources à les présenter comme démodées ou démodées, car elles présentaient leurs propres services comme un équivalent en ligne moderne.

La société refuse d’accepter cette caractérisation et, en fait, elle a activement adopté les nouvelles formes du modèle vivant qu’elle a popularisé.

QVC a été lancé sur YouTube TV en janvier, puis a été suivi en mars d’un partenariat avec Estée Lauder pour la vidéo en direct. Plus récemment, en juin, il a accueilli la Byrdie Beauty Hour sur YouTube. Certains de ces efforts peuvent ne pas supporter la fonctionnalité « Cliquer pour acheter » ou un autre mécanisme d’achat immédiat, mais son application QVC/HSN Streaming Service le fait.

Dans l’ensemble, les initiatives permettent à Qurate de promouvoir un solide « écosystème d’achat multiplateforme ». L’application à elle seule a été téléchargée 5,6 millions de fois au 31 mars et Qurate diffuse plus de 400 heures par semaine sur Facebook Live. QVC avait été l’un des premiers grands détaillants à tester la fonction d’achat en direct du géant social, défiant toute idée qu’il s’agit d’une vieille entreprise poussiéreuse.

Bien que chaque géant présente des caractéristiques, des stratégies et des vecteurs d’approche différents, ils partagent une chose en commun : le désir de devenir la destination ultime pour les vidéos en direct achetables.

Cependant, l’accent mis sur les plates-formes, les outils et les appareils n’est qu’une partie de l’équation. L’autre facteur critique est le contenu.

Pour cela, l’analyste principal de Gartner, Matt Moorut, a offert un peu de perspicacité.

“Nordstrom a développé sa propre chaîne d’achat en direct, ce qui est génial, car ils proposent plusieurs produits différents”, a-t-il expliqué à WWD. « Regardez la façon dont Moda Operandi le fait également – je pense qu’ils ont une proposition vraiment solide, car chaque semaine, ils font appel à un directeur créatif de marque différent ou à quelqu’un comme ça pour en parler. les produits.

“Mais si vous regardez comment chacune de ces marques peut s’engager individuellement dans ce domaine, elles n’ont tout simplement pas le genre d’assortiment ou de gamme pour pouvoir faire les émissions hebdomadaires qui entraînent nécessairement ce genre d’élan”, a-t-il ajouté. . “Et c’est donc là que je pense que les influenceurs captent probablement une plus grande partie de l’engagement, au-delà des grands magasins eux-mêmes.”

Il a cité Tiffany & Co. comme un exemple de ce que les marques individuelles peuvent faire. Le contenu d’achat en direct de la société de luxe sur Instagram n’est pas un flux constant d’argumentaires de vente et de démos, mais agit comme une série de discussions hebdomadaires ou un projecteur de marque avec des conversations qui attirent les téléspectateurs. D’autres entreprises peuvent s’associer à de plus grands détaillants pour devenir l’une de leurs marques à l’honneur, au lieu de faire cavalier seul.

“Quand il s’agit réellement du niveau commercial, il n’y a qu’un nombre limité de fois où vous pouvez en quelque sorte parler d’un produit en direct avant que les gens ne tombent et ne regardent pas le suivant”, a-t-il ajouté.

Comme tant de commerce de détail, le shopping en direct est à la fois un art et une science. La poussée pour livrer ce dernier est bien engagée et avance rapidement – ​​laissant le premier aux entreprises de mode et aux détaillants pour comprendre.