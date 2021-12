Cartographier le paysage des médias sociaux [Infographic]

Alors que Facebook est l’acteur dominant dans l’espace des médias sociaux, il convient de noter l’influence majeure que les applications sociales chinoises ont également dans leurs régions respectives, que nous avons vu s’étendre plus récemment via diverses applications – principalement TikTok – constituant un niveau de menace pour L’or de Facebook sur le marché.

Bien sûr, Facebook – maintenant Meta – joue un rôle pour contrôler la prochaine étape de la connexion numérique, dans le métaverse théorique qui fournira de toutes nouvelles façons de faciliter l’interaction et l’engagement. Si et comment cela se concrétisera sera un élément clé à surveiller, mais il est intéressant de considérer le paysage plus large des médias sociaux et où les choses sont placées dans les dernières étapes de l’année.

C’est exactement ce que fait ce graphique de Visual Capitalist, avec un graphique à bulles des plus grandes sociétés de médias sociaux au monde et de leurs diverses propriétés.

Quelques considérations intéressantes – consultez l’infographie complète ci-dessous.