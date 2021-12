Cartographier l’esprit musical pour la première fois

28/12/2021

Le à 19:17 CET

Pablo Javier Piacente

Des chercheurs japonais sont parvenus à cartographier et à caractériser pour la première fois une sorte d’esprit musical : dans le cerveau, certaines zones sont davantage activées pour traiter la musique et la relier au langage. Cela permet aussi bien aux musiciens qu’aux néophytes d’apprécier les créations musicales.

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université de Tokyo au Japon a réussi à décrire pour la première fois un lien spécifique entre le traitement de la musique et les zones du cerveau associées à la musique. traitement du langage.

Ces espaces d’interconnexion neuronale formeraient un esprit musical : grâce à lui, tous les êtres humains sont capables d’apprécier la musique, indépendamment de notre formation ou de notre connaissance du langage musical.

La musique est l’un des traits uniques qui nous marque en tant qu’humains, au même titre que le langage. Bien que des capacités rythmiques et mélodiques aient été reconnues chez différentes espèces de mammifères et d’oiseaux, aucune espèce n’a réussi à structurer un langage aussi complexe que la musique dans ses manifestations nombreuses et variées, incluant différentes dimensions telles que la hauteur ou le tempo.

Cependant, le base neurale qui permet l’organisation du langage musical dans la zone corticale du cerveau n’a pas encore été entièrement compris.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle étude, publiée dans la revue Cerebral Cortex, a réalisé une avancée importante en termes de localisation et de caractérisation d’un esprit musical chez l’homme : certaines régions du cerveau sont plus actives chez les personnes ayant une formation musicale, bien que les deux les experts et ceux qui n’ont pas été formés à la musique présentent des relations entre des domaines liés à traitement musical et linguistique.

Les dimensions de la musique

Les scientifiques ont obtenu des images cérébrales d’un groupe d’élèves du secondaire pendant qu’ils effectuaient une tâche axée sur l’observation musicale. Les volontaires, répartis en groupes selon leur degré de formation musicale, devaient essayer de reconnaître des erreurs dans une pièce par rapport à quatre propriétés ou dimensions de la musique: la hauteur, qui marque la hauteur d’une note selon son caractère aigu ou grave, le tempo, qui détermine la vitesse à laquelle les notes sont jouées, l’accent ou la force qu’une note doit avoir, et l’articulation, qui indique comment le les notes sont structurées.

Un détail important est qu’une partie des participants à l’étude a été formée à la méthode dite Suzuki, une technique d’apprentissage musical qui combine les aspects techniques de la musique avec des idées du langage naturel. C’est précisément cette notion que les chercheurs ont cherché à explorer : dans quelle mesure la musique et le langage sont-ils liés dans le cerveau ?

Le groupe de scientifiques dirigé par le professeur Kuniyoshi L. Sakai a réussi à obtenir une imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), qui a révélé la dynamique neuronale dans le cerveau des volontaires pendant qu’ils effectuaient la tâche d’analyse musicale. Grâce à cette technologie, ils ont pu produire modèles 3D dynamiques de l’activité du cerveau : de véritables cartes de « l’esprit musical & rdquor ; En pleine opération.

Musique et langue : une relation étroite

Parmi les principales conclusions, ils ont pu identifier que les volontaires formés à la méthode Suzuki présentaient des schémas d’activation uniques dans les zones de l’hémisphère droit, associés à l’émotion et à la mélodie, en particulier lors de l’analyse de la dimension du tempo dans le morceau de musique.

De plus, tant les personnes formées avec la technique Suzuki que les participants ayant des connaissances musicales formées avec d’autres méthodes ont montré une activité cérébrale plus générale que les néophytes, en particulier lors de l’identification des propriétés de tonalité et d’articulation.

Cependant, les chercheurs ont découvert que, quelle que soit l’expérience musicale du volontaire, le domaine spécialisé en grammaire, syntaxe et autres aspects du langage dans l’hémisphère gauche était activé en se concentrant sur la dimension d’articulation de la pièce musicale. Ceci nous permet de conclure qu’il existe une relation directe entre le traitement du langage et la musique, permettant à chaque être humain de participer au plaisir de l’écouter et de la ressentir.

Référence

Activations liées à l’expérience musicale et dépendantes des erreurs musicales dans le cerveau. Kuniyoshi L. Sakai, Yoshiaki Oshiba, Reiya Horisawa, Takeaki Miyamae et Ryugo Hayano. Cortex cérébral (2021). DOI : https : //doi.org/10.1093/cercor/bhab478