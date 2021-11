Cartoon Network révèle la bande-annonce dérivée de Hit Show

Alors que certaines émissions de Cartoon Network touchent malheureusement à leur fin, d’autres continuent de vivre sous des formes nouvelles et passionnantes. Certaines séries ont trouvé une nouvelle vie sur HBO Max, tandis que d’autres suscitent des retombées. We Bare Bears, la comédie animée légère sur un trio d’ours, est la dernière série de Cartoon Network à recevoir le traitement dérivé. Maintenant, le réseau a révélé la première bande-annonce de ce spin-off, une préquelle intitulée We Baby Bears.

Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit : « We Baby Bears suit Grizz, Panda et Ice Bear – en tant que plus jeunes bébés – voyageant dans une boîte magique vers de nouveaux mondes fantastiques à la recherche d’un chez-soi. En chemin, ils rencontrent de nouveaux amis, apprendre quelques leçons et découvrir que « chez soi » peut signifier où qu’ils soient, tant qu’ils sont ensemble. » Basé sur cette première bande-annonce, le spectacle sera à la hauteur de cette prémisse. La version louveteau de l’équipage de We Bare Bears est vue s’aventurer sur un bateau pirate, dans une toundra enneigée et un pays de légumes parlants, entre autres.

Ce spin-off fait suite à la série de 140 épisodes du dessin animé du vaisseau-mère qui s’est terminée par un film en 2020, intitulé à juste titre We Bare Bears: The Movie. Les bébés ours faisaient également partie intégrante de We Bare Bears, mettant en vedette des segments à la place de leurs homologues adultes assez souvent. Dans le communiqué annonçant pour la première fois We Baby Bears, Warner Bros. défend l’implication du réalisateur Manny Hernandez en tant que producteur exécutif. (Le créateur de We Bear Bears, Daniel Chong, sera également producteur exécutif.)

« L’admiration de Manny pour l’anime et la musique prend vie dans cette nouvelle extension d’une franchise bien-aimée », a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC). « Les paysages spectaculaires et les inspirations musicales transforment cette nouvelle série en un voyage inoubliable pour tous les fans de We Bare Bears et au-delà. Et ai-je mentionné que ce sont des bébés ours ! »

Aucune date de sortie n’a été fixée pour We Baby Bears au moment de la publication, le réseau Cartoon disant simplement que c’était « bientôt ». We Bare Bears est actuellement diffusé sur plusieurs services, notamment HBO Max, Netflix et Hulu. We Bear Bears : le film est diffusé sur HBO Max.