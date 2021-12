Cartoon Network révèle un premier aperçu du redémarrage du classique des années 90

Cartoon Network ramène l’un de ses blocs de programmation classiques sous la forme d’une toute nouvelle initiative, et nous en avons maintenant le premier aperçu. Cartoon Cartoons, le bloc de courts métrages d’animation des années 90, revient en tant que nouveau programme de courts métrages pour aider à trouver les prochains grands projets d’animation. Les dessins animés initiaux ont donné naissance à de nombreuses émissions bien-aimées de Cartoon Networks, notamment The Powerpuff Girls, Dexter’s Laboratory, Courage the Cowardly Dog, The Grim Adventures of Billy & Mandy, Johnny Bravo et Ed, Edd et Eddy.

Bien que les nouveaux dessins animés ne comporteront pas ces titres, ce nouveau projet verra les créateurs donner vie à une toute nouvelle série de séries, la production finale étant potentiellement « distribuée mondialement par WarnerMedia sur une variété de plates-formes, y compris la diffusion linéaire via Cartoon Network , en streaming via HBO Max, en ligne et bien plus encore », selon un communiqué de presse précédent. Le 23 novembre, Cartoon Network a donné un aperçu du premier groupe de ces courts métrages.

Découvrez le premier groupe de courts métrages de #CartoonCartoons, un nouveau programme #CartoonNetworkStudios cultivant la prochaine génération de hits et de hitmakers avec un engagement envers la créativité, la diversité et le mentorat 🎨✏️ Revenez pour les mises à jour au fur et à mesure que nous apprenons à connaître ces artistes talentueux ! pic.twitter.com/HqT2N0MdOZ – Cartoon Network (@cartoonnetwork) 23 novembre 2021

La liste comprend « Accordions Geoffrey & Mary Melodica » (Louie Zong), « Dang! It’s Dracula » (Levon Jihanian), « Hungy Ghost » (Jesse Moynihan), « Unravel » (Alexis Sugden), « Mouth Wash Madness » (Lisa Vandenberg), « Scaredy Cat » de JJ Villard), « Fruit Stand at the End of the World » (Rachel Liu), « Off the Menu » (Shavonne Cherry) et « Harmony in Despair » (Andrew Dickman). L’un d’entre eux engendrera-t-il la prochaine grande série animée? Seul le temps nous le dira !

Quant au fonctionnement de ce programme Cartoon Cartoons, un groupe connu sous le nom de « Cartoon Cartoons Creative Council » supervise les courts métrages, offrant un mentorat aux artistes. Le conseil comprend Pete Browngardt (Looney Tunes Cartoons), Manny Hernandez (We Bare Bears, Inside Out), Katie Rice (The Book of Life, Hulu’s Animaniacs) et Aminder Dhaliwal (The Owl House, Close Enough). Cartoon Network Studios se joint à Black Women Animate Studios et Exceptional Minds, une académie d’animation pour les jeunes adultes autistes, au cours du processus.