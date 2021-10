« Cartouche épuisée… Jaichand of Punjab’s Politics »: Navjot Singh Sidhu tire une nouvelle salve contre Amarinder Singh

Sidhu a également allégué que Singh était main dans la main avec le BJP et le SAD.

Le chef du Congrès du Pendjab, Navjot Singh Sidhu, a tiré aujourd’hui une nouvelle salve contre l’ancien CM Capt Amarinder Singh, affirmant qu’on se souviendra de lui comme de Jaichand de l’histoire politique du Pendjab. Les remarques de Sidhu sont intervenues après que Singh a prononcé aujourd’hui une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé qu’il créerait un nouveau parti et a également frappé Sidhu en disant que le chef du Congrès du Pendjab ne savait rien et parlait trop. Singh a également déclaré qu’il combattrait Sidhu où qu’il conteste le scrutin.

« Il n’est pas de souffrance que la pitié n’insulte ! Avez-vous été largué sans ménagement pour bonne gouvernance ? & Agenda en 18 points a poussé dans la gorge du CM le moins performant du Pendjab… On se souviendra de vous comme de Jaichand de l’histoire politique du Pendjab, vous êtes vraiment une cartouche épuisée », a déclaré Sidhu dans une série de tweets.

Il n’est pas de souffrance que la pitié n’insulte ! Avez-vous été largué sans ménagement pour bonne gouvernance ? & Agenda en 18 points enfoncé dans la gorge du CM le moins performant du Pendjab… On se souviendra de vous comme de l’histoire politique de Jaichand du Pendjab, vous êtes vraiment une cartouche épuisée – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 27 octobre 2021

Sidhu a également déclaré que, comme par le passé, Singh perdra également le scrutin cette fois s’il forme un nouveau parti.

« Vous vouliez me fermer les portes, alors que j’élevais la voix du Peuple, disais la vérité au pouvoir ! La dernière fois que vous avez formé votre propre parti, vous avez perdu votre bulletin de vote, recueillant seulement 856 voix… Les gens du Pendjab attendent à nouveau de vous punir pour avoir compromis les intérêts du Pendjab !! dit Sidhu.

Tu voulais me fermer les portes, alors que j’élevais la voix du Peuple, disais la vérité au pouvoir !

La dernière fois que vous avez formé votre propre parti, vous avez perdu votre bulletin de vote, n’obtenant que 856 voix… Les gens du Pendjab attendent à nouveau de vous punir pour avoir compromis les intérêts du Pendjab !! – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 27 octobre 2021

Sidhu a également allégué que Singh était main dans la main avec le BJP et le SAD. « Est-ce que c’était dommage qu’un comité de 3 membres ait été formé pour vous rendre responsable ? Pourquoi les députés étaient-ils contre vous ? Parce que tout le monde savait que vous étiez entré en collision avec Badals ! Tout ce que vous voulez, c’est me vaincre, avez-vous déjà voulu que le Pendjab gagne ? Vos relations 75/25 avec Badals et BJP sont limpides », a déclaré Sidhu.

Était-ce dommage qu’un comité de 3 membres ait été formé pour vous rendre responsable ? Pourquoi les députés étaient-ils contre vous ? Parce que tout le monde savait que vous étiez entré en collision avec Badals ! Tout ce que vous voulez, c’est me vaincre, avez-vous déjà voulu que le Pendjab gagne ? Vos relations 75/25 avec Badals et BJP sont limpides – Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) 27 octobre 2021

Plus tôt dans la journée, Sidhu a déclaré que les 78 députés du Congrès ne pourraient jamais imaginer qu’ils avaient un ministre en chef loyal au BJP, contrôlé par ED (Amarinder Singh) qui a vendu les intérêts du Pendjab pour sauver sa peau.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.