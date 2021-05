CarTrade Tech dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI, émet entièrement un OFS; choses clés à savoir sur les questions d’intérêt public

CarTrade a acquis CarWale en janvier 2016 et a augmenté ses revenus de Rs 34,7 crore au cours de l’exercice 2016 à Rs 88 crore au cours de l’exercice 2020. Image: .

CarTrade Tech a déposé un projet de prospectus de hareng rouge auprès du régulateur des marchés financiers SEBI, afin de lancer une offre publique initiale (IPO). L’émission sera entièrement une offre de vente (OFS) comprenant 1,23 crore d’actions. Les investisseurs participant à l’offre de vente comprennent CMDB II (16,07 actions lakh), Highdell Investment (53,79 actions lakh), Macritchie Investments (35,68 actions lakh), Springfield Venture International (11,24 actions lakh) et Bina Vinod Sanghi (1,83 actions lakh) . Les responsables de la tenue de livres comprennent Axis Capital, Citigroup Global Markets India Private Ltd, Kotak Mahindra Capital Company et Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Ltd. Inde qui exercent une activité similaire à celle de CarTrade.

Points clés à savoir sur l’introduction en bourse de CarTrade

– Actuellement, CMDB II détient 11,93% du capital, Highdell Investment 34,44%, MacRitchie Investment Pte. 26,48% et Springfield Venture International détient 7,09% du capital de la société.

– La société est une plate-forme automobile multicanal avec une couverture et une présence sur tous les types de véhicules et des services à valeur ajoutée via des marques telles que CarWale, CarTrade, Shriram Automall, BikeWale, CarTrade Exchange, Adroit Auto et AutoBiz, selon DRHP.

– CarTrade a acquis CarWale en janvier 2016 et a augmenté ses revenus de Rs 34,7 crore au cours de l’exercice 2016 à Rs 88 crore au cours de l’exercice 2020. De même, elle a également acquis 55,43% de la participation en circulation dans Shriram Automall en janvier 2018.

– Pour l’exercice 2020, la société a déclaré un revenu total de Rs 318,4 crore contre Rs 266,8 crore il y a un an.

– Les objets de l’offre sont de réaliser l’OFS, de bénéficier des avantages de la cotation des actions en bourse. La société ne recevra aucun produit de l’offre et tous ces produits iront aux actionnaires vendeurs.

– CarTrade Exchange et Autobiz sont utilisés par un grand nombre de concessionnaires automobiles d’occasion et neufs pour gérer leurs affaires et augmenter la productivité de leur entreprise. CarTrade Exchange est un système de gestion des concessionnaires pour les concessionnaires d’automobiles d’occasion pour gérer leurs processus de l’approvisionnement à la gestion des stocks en passant par les ventes. CarTrade Exchange est également utilisé comme plateforme d’enchères en ligne par Shriram Automall.

– CarTrade est une société de technologie, comprenant des plates-formes technologiques avancées et sophistiquées, exploitée par 224 employés technologiques au 31 mars 2021. En outre, la société dispose d’une équipe de science des données qui se concentre sur l’utilisation de la grande quantité de données capturées sur leurs plates-formes pour des fins différentes.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.