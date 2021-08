CarTrade Tech, RIL, ONGC, Vodafone Idea, Tata Steel, Clean Science, Dabur India en bref

in

Les analystes disent que dans un proche avenir, l’indice de référence pourrait se consolider entre 16420 et 16700 niveaux

Les contrats à terme Nifty se négociaient de 26 points ou 0,16% à 16 365 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ positif pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la session précédente, BSE Sensex a perdu 163 points à 55 629, même après avoir atteint un nouveau record de 56 118. Alors que l’indice Nifty 50 a abandonné 16 600 niveaux, malgré une hausse à 16 701,85, un nouveau sommet historique. “Après une longue période sur les graphiques quotidiens, Nifty a formé une bougie baissière et les graphiques intrajournaliers indiquent également une nouvelle faiblesse par rapport aux niveaux actuels. Dans un avenir proche, l’indice de référence pourrait se consolider entre 16420 et 16700 niveaux », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Des actions à surveiller

Technologie de commerce automobile : Les actions de l’introduction en bourse de CarTrade Tech sont toutes prêtes à entrer en bourse le 20 août 2021. L’introduction en bourse de CarTrade Tech a été souscrite 20,29 fois par les investisseurs. Les analystes constatent aujourd’hui un gain de cotation allant jusqu’à 20% pour CarTrade Tech.

Financement résidentiel de Repco : Repco Home Finance a enregistré une baisse de 49,8% de son bénéfice net à Rs 32,1 crore pour le premier trimestre de l’exercice 22, contre Rs 64 crore au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le revenu total de la société basée à Chennai était inférieur à Rs 322,4 crore contre Rs 341,9 crore.

ONGC : Pour augmenter la récupération de ses 43 champs de production à travers le Gujarat, l’Assam, le Tamil Nadu et l’Andhra Pradesh, le producteur public de pétrole et de gaz ONGC a invité jeudi des offres à la recherche de partenaires pour améliorer la production de ses champs de nomination marginaux.

Dabur Inde : Le major de FMCG local, Dabur India, envisage l’avenir avec “un grand optimisme”, mais les défis de la pandémie sont loin d’être terminés, a déclaré son vice-président Mohit Burman, ajoutant que la société est mieux préparée à faire face à toute éventualité.

Idée Vodafone : Vodafone Idea Ltd (VIL) a annoncé jeudi avoir payé les frais de licence pour le premier trimestre 2021-2022. Le commentaire est venu au milieu d’un rapport selon lequel la société de télécommunications en difficulté – qui a du mal à rester à flot – a manqué de 150 crores de Rs sur le paiement des frais de licence pour le trimestre de juin. “VIL a payé ses frais de licence pour le premier trimestre 2021-2022”, a déclaré un porte-parole de VIL en réponse à une demande par courrier électronique de la PTI.

Tata en acier : Le major privé de l’acier Tata Steel versera un total de Rs 270,28 crore en prime annuelle pour l’exercice 2020-2021 à ses employés éligibles de toutes les unités de division applicables de l’entreprise, selon un communiqué.

Science et technologie propres : Plutus Wealth Management LLP a accumulé 5,75 lakh actions de Clean Science and Technology à Rs 1 518,42 par action sur le NSE.

Reliance Industries Ltd : RIL a arrêté ses unités de fabrication à Nagothane, Maharashtra pour assurer la fiabilité et l’intégrité de ses opérations. Les approvisionnements de produits aux clients se poursuivront grâce aux stocks disponibles et en détournant d’autres sites de fabrication. Le complexe devrait reprendre ses activités normales à partir du 25 août 2021

