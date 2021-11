Caruso envoie le feu aux Suns concernant Davis

Ancien joueur des Lakers de Los Angeles, Alex Caruso envoyer le feu au Soleils avec une prétention audacieuse de Antoine Davis dans la NBA.

Bien qu’il soit maintenant avec les Chicago Bulls, Alex Caruso reste l’une des figures les plus appréciées des Lakers de Los Angeles. Les fans adorent absolument la garde de haut vol et à ce stade, certains d’entre eux souhaitent déjà que Caruso ne quitte jamais LA.

Avant d’apporter ses talents à Chicago l’été dernier en tant qu’agent libre, Caruso a été un joueur clé pour la deuxième unité des Lakers pendant de nombreuses années. La saison dernière, le gardien de tir de 6 pieds 4 pouces a joué un rôle majeur pour Los Angeles alors qu’ils défendaient leur titre 2020 contre le reste de la NBA. Malheureusement pour les Lakers, la défense de leur titre a échoué, Caruso et sa compagnie ayant subi une sortie prématurée des séries éliminatoires aux mains des Phoenix Suns.

Caruso a récemment partagé ses réflexions sur l’élimination au premier tour de Los Angeles la saison dernière et dans l’esprit de l’ancien vedette du Texas A&M, Phoenix avait clairement un avantage injuste sur eux tout au long de la série. L’ancien haras des Lakers croit fermement que si seulement Anthony Davis n’avait pas été blessé, les Lakers seraient définitivement passés au deuxième tour :

« Si AD est en bonne santé, je pense que nous avons battu Phoenix au premier tour », a déclaré Caruso, via Bill Oram de ..

Davis a à peine joué pour les Lakers lors des séries éliminatoires de la saison dernière et a permis aux Suns de travailler rapidement avec une équipe mince de Los Angeles. LeBron James a pu s’habiller pour les Lakers, mais il n’était pas à 100% non plus.

Après avoir battu LA, les Suns ont atteint la finale de la NBA l’année dernière. Comme Caruso l’a exprimé dans sa déclaration précédente, cela n’aurait pas été le cas si les Lakers avaient eu un peu plus de chance la saison dernière.