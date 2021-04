Caruso rejoint Gemini pour permettre aux locataires de payer un loyer en Bitcoin (BTC)

Caruso, une société immobilière privée américaine de premier plan, a rejoint le train en marche de la crypto grâce à une collaboration avec Gemini, un échange et dépositaire de crypto-monnaie renommé. Un communiqué de presse a annoncé cette nouvelle le 7 avril, notant que ce partenariat a vu Caruso faire un investissement important dans Bitcoin (BTC). Cette décision ferait partie des plans de gestion de la trésorerie de la société et, grâce à elle, Caruso est devenue la première société immobilière basée aux États-Unis à investir dans BTC.

Selon le communiqué de presse, Caruso entend également montrer sa confiance dans l’avenir radieux du secteur de la crypto-monnaie en permettant aux locataires de ses propriétés résidentielles et commerciales de payer un loyer en BTC. Apparemment, cette intégration est le début d’une collaboration à long terme entre les deux entreprises. Avec l’aide de Gemini, Caruso a également l’intention d’intégrer des jetons non fongibles (NFT) et la blockchain dans son système. Ce faisant, l’entreprise espère attirer des millions de visiteurs pour accueillir ses propriétés.

Alors que Caruso et Gemini ont refusé de divulguer combien la société avait investi dans BTC, un rapport a détaillé que 1% de la trésorerie de Caruso Properties est en BTC.

Des technologies innovantes pour améliorer l’expérience client

Commentant cette évolution haussière, Rick Caruso, fondateur et PDG de Caruso, a déclaré que grâce à ce partenariat, la société espère créer de nombreuses voies pour interagir avec les visiteurs de ses propriétés. En outre, il vise à améliorer l’expérience globale des clients en offrant des récompenses basées sur la blockchain. Rick a conclu que si Caruso pense que le partenariat avec Gemini vous offrira des options infinies, la société pense également que la blockchain et les crypto-monnaies rapprocheront les gens.

Cette nouvelle intervient alors que les crypto-monnaies continuent de se généraliser après leurs performances exceptionnelles ces derniers mois. Un exemple est Tesla, qui a acheté pour 1,09 milliard de livres sterling de BTC en février de cette année. Étant donné que Tesla est le locataire de Caruso au complexe The Americana at Brand à Glendale, son PDG, Elon Musk, pourrait être la première personne à payer le loyer de la société immobilière à BTC.

