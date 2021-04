Caruso se connecte à la crypto-monnaie dans le dernier développement – WWD

Caruso, le développeur basé à Los Angeles, se lance dans le domaine de la crypto-monnaie.

La société de développement privée a investi dans la crypto-monnaie via un partenariat avec Gemini, une plate-forme de crypto-monnaie, et permettra aux locataires de ses propriétés de payer des loyers via la crypto-monnaie.

Dans son annonce, Caruso a déclaré avoir effectué «un investissement initial important dans le bitcoin dans le cadre de sa stratégie de gestion de trésorerie». Caruso a également déclaré qu’elle était devenue la première société immobilière à adopter cette technologie. La taille de l’investissement n’a pas été précisée.

Caruso a indiqué qu’elle accepterait les paiements de loyer pour les propriétés résidentielles et commerciales en bitcoin, sous réserve des lois applicables.

«Nous nous sommes associés à la société la plus innovante dans le domaine de la gestion des crypto-monnaies et de la technologie blockchain, car elle réinvente la façon dont nous faisons des affaires pour demain», a déclaré Rick Caruso, fondateur et PDG de Caruso, dans un communiqué.

«Je crois que le bitcoin et la crypto-monnaie joueront un rôle important dans notre avenir collectif, et travailler avec Gemini maintenant apportera des expériences inégalées et une technologie pionnière qui ajoutera une valeur réelle à notre expérience client», a ajouté Caruso. «Nous envisageons une myriade d’opportunités où nous pouvons mieux impliquer nos clients et améliorer leur expérience sur nos propriétés, comme l’introduction de récompenses activées par la blockchain et l’activation des paiements en crypto-monnaie. Le partenariat avec Gemini sur les applications grand public apportera des options infinies, mais nous voyons également un avenir dans la manière dont cette technologie rassemblera les gens. »

Tyler Winklevoss, PDG de Gemini, a attribué à Caruso «avoir poussé le secteur immobilier vers de nouveaux sommets en adoptant la crypto-monnaie au profit à la fois de leur expérience client et de leurs propres opérations commerciales. Nous sommes ravis de les aider à mettre en œuvre leur stratégie de trésorerie des actifs numériques et de les conseiller plus largement tout au long de leur parcours de crypto-monnaie. »

Caruso a également déclaré que le partenariat était destiné à apporter de la crypto-monnaie; jetons non fongibles, ou NFT, et applications blockchain aux propriétés Caruso «comme un moyen d’engager les millions de visiteurs à travers leur écosystème et est un signal de la conviction inébranlable de Caruso dans l’avenir du bitcoin et de la crypto-monnaie, y compris son potentiel commercial et financier grand public. services aux applications dans le monde entier. »

La société Caruso possède et exploite un portefeuille diversifié de propriétés commerciales, résidentielles et à usage mixte. Certaines des propriétés sont conçues comme des «centres-villes», un mélange de concepts de vente au détail, de restauration et de divertissement avec beaucoup d’espace extérieur, d’aménagement paysager et de commodités, comme des chariots, un service de voiturier et des feux d’artifice, et une alternative aux centres commerciaux typiques ou aux rues principales.

Le portefeuille de Caruso comprend The Grove et Palisades Village, tous deux situés à Los Angeles, et The Americana at Brand à Glendale, en Californie. Les autres propriétés de Caruso sont le Rosewood Miramar Beach Resort et le Masonic Temple, un monument Art déco restauré de 1929 converti en bureaux. .

Gemini est une plate-forme d’échange de crypto-monnaies qui permet aux clients d’acheter, de vendre et de stocker plus de 30 crypto-monnaies comme le bitcoin, le bitcoin cash, l’éther, le litecoin et le Zcash. Gemini a été fondée en 2014 par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss.