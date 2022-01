Carvajal, Benzema, Bale, Modric, Mendy, Courtois tous omis de l’entraînement d’aujourd’hui avec le groupe

Ce matin à Valbebeas, le Real Madrid a tenu sa dernière séance d’entraînement avant de se préparer à commencer sa campagne 2021-2022 de la Copa del Rey – un affrontement en seizièmes de finale contre Alcoyano demain soir (21h30 CET, Municipal Field El Collao) à Alicante.

La session d’aujourd’hui a commencé par des échauffements suivis d’exercices physiques et tactiques, avant de se terminer par des mêlées sur de plus petites parties du terrain.

Six joueurs se sont entraînés seuls en salle : Dani Carvajal, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modric, Ferland Mendy, Thibaut Courtois. Courtois – le seul de ces noms qui se repose sans aucun problème physique, n’allait pas jouer à ce jeu, Ancelotti confirmant aujourd’hui qu’Andriy Lunin sera la seule rotation prévue. Benzema, Modric et Mendy ont tous des problèmes liés au match de Getafe. Carvajal et Bale se remettent encore de leurs blessures respectives; tandis que Luka Jovic et Vinicius Jr n’ont pas encore rejoint l’équipe en raison des protocoles COVID-19 – bien que Vinicius devrait revenir cette semaine.