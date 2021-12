Carvajal et Alaba Miss Formation

Ce matin à Valdebebas, le Real Madrid a tenu son dernier entraînement avant le match contre l’Athletic Club mercredi soir à San Mames, à 21h00.

Cela n’arrive pas souvent, mais Carlo Ancelotti a tenu sa conférence de presse avant l’entraînement aujourd’hui (citations complètes ici), ce qui signifie que nous n’avons pas (encore) eu d’explication sur certaines choses, comme pourquoi David Alaba n’a pas pu s’entraîner avec le équipe. Nous publierons des mises à jour sur le site lorsque nous aurons plus d’informations.

MISE À JOUR : Alaba n’a pas pu s’entraîner en raison des protocoles COVID.

Alaba ne pouvant pas jouer demain compliquerait davantage la formation contre Athletic. Dani Carvajal n’a pas encore repris l’entraînement, ce qui signifie que Lucas Vazquez – le seul ailier droit en dehors de Peter Federico et Sergio Arribas – devra probablement jouer l’arrière droit. Les autres options sont Fede Valverde (peu probable) ou Nacho (qui devra peut-être remplacer Alaba à l’arrière central).

Outre Alaba et Carvajal, les cinq cas de COVID-19 – Marcelo, Andriy Lunin, Gareth Bale, Rodrygo Goes, Marco Asensio – ont également manqué l’entraînement. Tout comme Isco (mal de gorge, et en attendant le résultat d’un test COVID) et Luka Modric (convalescence d’une grippe, testé négatif).

Plusieurs joueurs de Castilla – Peter, Antonio Blanco, Sergio Arribas, Miguel Gutierrez – se sont également entraînés avec l’équipe.