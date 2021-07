Carvajal : « Je dois faire un pas en avant et être l’une des pierres angulaires du Real Madrid »

L’arrière droit du Real Madrid Dani Carvajal a signé sa prolongation de contrat avec le club ce vendredi, son nouvel accord devant expirer à l’été 2025. Madrid a montré à Carvajal sa confiance et l’arrière droit a parlé au site Web du club et a reconnu qu’il avait livrer.

« Je ne peux que remercier le club. Je ne peux que dire merci pour tout ce que le Real Madrid m’a donné. Le club a fait de moi la personne que je suis, il m’a façonné en tant que footballeur, me faisant tout apprécier encore plus. Je ne peux que dire merci beaucoup, Carvajal sera là pendant un certain temps et il est temps de faire un pas en avant et d’être un élément important de ce projet alors que nous cherchons à gagner plus de titres », a déclaré Carvajal.

L’arrière droit est un joueur du Real Madrid depuis qu’il est très jeune et n’est parti qu’une saison pour le Bayer Leverkusen en prêt.

« Toute une vie avec Los Blancos. C’est la chose la plus importante pour moi. Je ne peux pas imaginer ma vie, ou celle de ma famille, sans porter ce maillot, sans représenter ces couleurs, et j’espère jouer ce contrat et bien d’autres et prendre ma retraite ici. Je peux dire que j’ai réalisé pratiquement tous mes rêves, j’en ai réalisé beaucoup. Ce qui est génial avec ce maillot, c’est l’ambition qu’il crée et la capacité chaque année de rafraîchir ces rêves et de les réaliser à nouveau. Le succès de cette équipe est le résultat de cela », a-t-il expliqué.

“Ce jeune garçon qui voulait jouer pour le Real Madrid quoi qu’il en coûte, qui a travaillé dur chaque jour, se battant pour réaliser ses rêves. Les années passent mais ce sentiment d’enfant reste intact. Ce club m’a vu grandir, c’est de voir grandir mon fils et de voir comment j’ai créé une famille, c’est fantastique. Pouvoir avoir passé du temps dans l’ancienne Cité des Sports, poser la première pierre dans la nouvelle, jouer au Santiago Bernabéu, jouer dans la nouvelle, ce sont des moments qui vont de pair avec le club et je’ Je suis très fier », a-t-il ajouté.

Carvajal a conclu son entretien en expliquant ce qui l’a amené ici.

« Grâce à un travail acharné, des sacrifices, des valeurs, du talent et des efforts, il est possible d’accéder à la première équipe. Il faut alors profiter au maximum de chaque instant et effectuer chaque tâche de chaque séance d’entraînement comme si c’était la dernière pour rester ici. En fin de compte, vous devez vivre dans l’instant, ne rien laisser en vous et en faisant cela, le succès vient et la capacité d’être là pour les années à venir », a-t-il conclu.

Carvajal a eu des problèmes de blessures ces dernières années, mais le Real Madrid espère qu’il pourra rester en bonne santé afin que son leadership sur et en dehors du terrain soit aussi précieux que possible.