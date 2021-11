Carvajal : « Je mangerais du brocoli au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner si cela pouvait arrêter les blessures »

C’est la semaine de la Ligue des champions et cela signifie qu’il y a eu une conférence de presse des joueurs pour le Real Madrid, avec Dani Carvajal l’homme sélectionné avant le match du Shakhtar Donetsk. Il a évoqué son retour de sa série de blessures, mais a d’abord analysé le match de mercredi en déclarant : dans le groupe. Je pense que nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe dans le monde dans un match de Ligue des Champions, même si je n’aime pas parler de l’étiquette de favoris. Nous pensons juste à être en tête de ce groupe.

À propos de ses problèmes physiques récurrents, Carvajal a expliqué qu’il avait apporté quelques changements à la façon dont il s’occupait de lui-même. Il a révélé : « Je suis impatient de montrer à nouveau mon meilleur niveau et j’y travaille. Le coach gère bien mes minutes. J’essaie de trouver les raisons des blessures. J’ai examiné toutes les causes possibles des blessures, que ce soit la façon dont je m’entraîne ou la façon dont je me repose. J’essaye de trouver des solutions par l’alimentation, en adoptant un régime plus strict sans gluten ni blé. C’est assez strict, mais ça marche bien pour moi. Mais, j’accueille tout ce qui fonctionne bien pour moi, même manger du brocoli pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.

À propos de ses chances de revenir dans l’équipe d’Espagne pour les matches de novembre contre la Grèce et la Suède, l’arrière droit a déclaré : « J’ai l’impression d’être à 100 % et je pense que je pourrais concourir demain et samedi. J’adorerais y retourner car c’est toujours une question de fierté de porter cette chemise rouge. Je n’ai pas pu jouer pour l’équipe nationale depuis un certain temps en raison de mes problèmes physiques, mais j’adorerais revenir et aider l’équipe lors des deux grandes finales de qualification pour la Coupe du monde du Qatar.

Carvajal sur la situation Vinícius avec le Brésil

Carvajal a ensuite été interrogé sur plusieurs de ses coéquipiers un par un, le défenseur sur Vinícius et sa propre situation en équipe nationale. Sur le camouflet du Brésilien de la dernière équipe de la Seleção, il a déclaré : « C’est plus une question pour le sélectionneur du Brésil. Il joue spectaculairement bien. Pour que Vini se repose un peu pendant les vacances de novembre, la vérité est que cela peut nous aider pour le mois de décembre très difficile qui nous attend. »

Carvajal sur l’adaptation d’Alaba au Real Madrid

En défense, Carvajal a un nouveau collègue cette saison sous la forme de David Alaba et il a été interrogé sur les premiers mois de l’Autrichien, répondant : « C’est un joueur et une personne fantastiques. C’est un leader clair et quiconque regarde nos matchs peut le voir. Il s’adapte bien et nous essayons de l’aider à s’adapter à Madrid et à la Liga en tant que coéquipiers. Avec Nacho, Militão ou Vallejo, il comprend avec qui il travaille. Sans Ramos là-bas, vous le remarquez bien sûr. Ce n’est pas le cas qu’un seul joueur soit désormais aux commandes, car nous avons une grande équipe et tout le monde est important. Il n’y a pas un chef.

Carvajal sur ce que Mendy apporte de ce côté

Interrogé sur un autre collègue défensif, cette fois Ferland Mendy, Carvajal a déclaré : « Il est fantastique. Il a beaucoup grandi sous Zidane et maintenant il est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Nous avons vraiment remarqué son retour.

Carvajal sur les problèmes de blessures de Hazard

Carvajal a également été invité à donner un aperçu de la situation d’Eden Hazard, étant donné que les deux joueurs ont subi des cauchemars de blessures au cours des deux dernières saisons. Concernant le Belge, Carvajal a déclaré : « Sa situation n’est pas facile. Il peut sembler insouciant, mais il se soucie et fait tout ce qu’il peut pour son corps. Il essaie de se sortir de cette situation de blessure. Je pense que l’entraîneur le gère bien, le laissant parfois s’entraîner séparément. Je suis sûr que lorsqu’il retrouvera son rythme, il pourra prouver qu’il est un joueur de premier plan, car il fait certainement partie des 10 meilleurs joueurs du monde.

Carvajal sur le manque de minutes d’Andriy Lunin

Une question a été posée en ukrainien et, comme cela arrive presque toujours lorsque le Real Madrid joue contre le Shakhtar Donetsk, il s’agissait d’Andriy Lunin et de sa position dans l’équipe. Carvajal a fait l’éloge du jeune gardien de but, déclarant: « Andriy est l’un des joueurs les plus professionnels que j’ai rencontrés dans ma carrière. Il s’entraîne très dur tous les jours et travaille dur à Valdebebas, tous les jours et même les jours de congé. Son problème, c’est juste qu’il a le meilleur gardien du monde devant lui.