Carvajal : « L’arbitre n’a pas bien compris en n’ajoutant que quatre minutes »

Le Real Madrid a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre Osasuna dans ce qui était un match décevant pour Los Blancos, qui venait de remporter deux victoires encourageantes à l’extérieur contre le Shakhtar et Barcelone. L’arrière droit Dani Carvajal s’est entretenu avec la presse après le match et a eu quelques mots à dire sur l’arbitre, qui n’a ajouté que quatre minutes de temps additionnel.

«L’arbitre a ajouté quatre minutes alors que dans d’autres matchs de la ligue, ils en ajoutent cinq, six, sept et même jusqu’à huit lorsque l’une des deux équipes perd du temps à plusieurs reprises et cela ne favorise pas le match. L’arbitre n’a pas bien compris aujourd’hui à cet égard. Je ne veux pas m’excuser, mais Sergio Herrera a perdu à lui seul près de quatre minutes. Arrasate a fait deux changements dans les deux dernières minutes et les joueurs se sont éloignés, et l’arbitre n’ajoute que quatre minutes, c’est un peu étrange. À d’autres endroits, ils ajoutent au temps réellement perdu », a déclaré Carvajal.

Bien qu’il ait tout à fait raison de dire que plus de temps aurait dû être ajouté, il est difficile d’imaginer que cela aurait fait la différence, étant donné que le Real Madrid a eu du mal à créer des chances de qualité contre le bloc bas d’Osasuna toute la nuit.

C’est quelque chose que le Real Madrid devra comprendre au cours des prochains matchs, car sinon il pourrait avoir du mal à marquer contre une opposition défensive.

« L’équipe a fait tout ce que nous pouvions pour gagner le match, mais nous n’étions tout simplement pas assez pointus dans le dernier tiers. Nous avons payé pour cela et avons dû nous contenter d’un match nul. Osasuna est une équipe qui pousse généralement haut mais ils ont attendu que nous les affrontions aujourd’hui, ils étaient très bons défensivement et nous avons eu du mal à les briser », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid se rendra pour affronter Elche samedi dans ce qui sera également un match à l’extérieur difficile pour Los Blancos, étant donné qu’Elche devrait s’asseoir et défendre.

« Aujourd’hui était un grand jour pour nous parce que Barcelone a perdu et Séville a fait match nul, et nous voulions conserver cet écart ou même l’augmenter. Nous devons maintenant nous concentrer sur Elche. On voit sur tous les terrains qu’il est très difficile d’obtenir des points. Nous aurions dû pouvoir gagner dans ces 94 minutes et nous n’avons pas pu le faire. Nous devons continuer à travailler et améliorer ce que nous n’avons pas pu faire aujourd’hui », a conclu Carvajal.