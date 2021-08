Carvajal : « Mbappé ? Nous espérons qu’un accord pourra être conclu avant la date limite.

L’arrière droit du Real Madrid, Dani Carvajal, s’est entretenu avec Movistar + après avoir marqué le but vainqueur contre le Betis lors d’une victoire difficile pour Los Blancos. Carvajal a été interrogé sur Mbappe et a clairement déclaré que le vestiaire l’accueillerait si un accord était conclu.

“Mbappe est un grand joueur, nous espérons qu’un accord pourra être conclu ces derniers jours de la date limite car, comme l’a dit l’entraîneur Ancelotti, quiconque vient renforcer l’équipe est un positif”, a déclaré l’arrière droit.

Carvajal a ensuite évoqué sa longue convalescence et son travail individuel durant cette pré-saison en essayant d’éviter les blessures. La route a été longue pour lui et tout a payé avec le but contre le Betis. Le défenseur espagnol était ému de célébrer le but et a expliqué pourquoi.

«Cela vient du fait que j’ai eu des moments difficiles d’un point de vue personnel ces derniers temps. Toute cette colère et ce travail acharné que vous avez déployé pendant longtemps pour vous remettre en forme ont fait surface. J’aimerais le dédier à ma femme et à mon fils et j’espère que ce but marque le début d’une bonne course », a-t-il déclaré.

Cependant, le Real Madrid n’a pas eu un match facile contre le Betis. L’équipe savait qu’elle devait se concentrer sur la partie défensive du match afin d’éviter une autre déception comme celle contre Levante.

“Nous avons commencé très fort pendant les premières minutes, mais ensuite l’équipe a commencé à laisser trop d’espace entre les lignes et le Betis nous a mis une grosse pression. Aujourd’hui, notre objectif principal était de travailler défensivement et de garder une cage inviolée, et c’est exactement ce que nous avons réussi. Nous avons marqué le but dont nous avions besoin et remporté une victoire importante qui nous envoie dans la trêve internationale de manière plus détendue », a expliqué Carvajal, qui a également déclaré qu’Ancelotti avait fait quelques ajustements à la mi-temps, c’est la raison pour laquelle l’équipe a mieux joué. au cours de la seconde mi-temps.

«À la mi-temps, l’entraîneur a apporté quelques corrections tactiques pour nous aider à blesser le Betis et à augmenter notre intensité dans la presse, et cela nous a aidés à récupérer le ballon plus haut sur le terrain. Il y a beaucoup de joueurs de très bonne qualité ici et c’est clair. Miguel est arrivé aujourd’hui et a fait un excellent travail », a conclu Carvajal.