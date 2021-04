Carvajal: «Notre emploi du temps est très exigeant et nos blessures sont importantes»

Le Real Madrid n’a pas pu remporter la victoire lors de la visite du Betis à l’Estadio Alfredo Di Stefano, qui s’est soldée par un match nul 0-0. Il reste cinq matchs dans la saison 2020-2021 de la Liga, mais Los Blancos semblent être à l’extérieur alors que l’Atletico et Barcelone sont prêts à se battre pour le titre.

Dani Carvajal a fait son retour dans l’équipe hier soir et s’est entretenu avec la presse après le tirage au sort.

«L’équipe est sortie pour la gagner. Nous n’avons pas fait assez pour prendre les trois points et c’est un revers pour nos espoirs de titre. Nous n’avons pas été assez cliniques dans le dernier tiers et c’est un match nul qui nous enlève du rythme en haut du tableau. Nous avons eu la chance de nous endormir en tant que leaders et d’appliquer un peu de pression ce soir et nous ne l’avons pas prise. Nous pensons que c’est une occasion manquée, mais nous continuerons à nous battre jusqu’à la fin », a déclaré Carvajal.

Le calendrier a été difficile pour Madrid et cela ne sera pas plus facile, car ils accueillent Chelsea lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions ce mardi.

«Bien sûr, c’est une liste de matches très exigeante et les nombreuses blessures de l’équipe ne sont pas seulement importantes en ce que l’entraîneur ne peut pas utiliser certains joueurs, mais aussi parce que ceux qui jouent ne se reposent pas. Nous devons rester optimistes, il reste cinq matchs à disputer et nous essaierons de prendre les 15 points restants », a-t-il ajouté.

Carvajal a également été interrogé sur le match crucial de mardi et a expliqué que l’équipe ferait de son mieux pour remporter la victoire à domicile.

«L’équipe a tout donné aujourd’hui, mais nous n’avons pas récolté les trois points. Nous sommes aux quatre derniers en Europe et nous voulons être dans les deux premiers, alors nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour remporter la victoire mardi. Nous chercherons à faire une grosse performance », a conclu l’arrière droit espagnol.