Carvajal s’apprête à signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024 – rapport

L’arrière droit du Real Madrid, Dani Carvajal, devrait signer une prolongation de contrat qui le maintiendra dans le club jusqu’à l’été 2024, selon un rapport publié aujourd’hui sur ABC. Cette extension comprenait une augmentation de salaire, selon ce même rapport.

L’accord actuel de Carvajal expire à l’été 2022, ce qui signifie que le club a dû prendre une décision et lui offrir une prolongation de deux ans semble raisonnable compte tenu de son importance dans l’équipe.

Bien qu’il soit sujet aux blessures et qu’il n’ait pas beaucoup joué ces derniers temps à cause de cela, Carvajal est le partant incontesté à l’arrière droit et un joueur crucial pour le Real Madrid.Ils ont donc simplement dû le garder dans l’espoir qu’il puisse rester en bonne santé. l’avenir.

Lucas Vazquez sera probablement le principal remplaçant de Carvajal la saison prochaine, bien que son contrat expire l’été prochain et qu’il n’ait pas encore signé de prolongation. Des rapports d’Espagne suggèrent que Vazquez et Modric ont accepté les offres de Madrid de prolonger leurs contrats. En revanche, il n’y a aucune nouvelle sur Sergio Ramos et Madrid semble déterminé à ne pas améliorer son offre.