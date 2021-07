Carvajal s’apprête à signer une prolongation de trois ans avec le Real Madrid – rapport

in

L’arrière droit du Real Madrid Dani Carvajal devrait signer une prolongation de contrat qui le maintiendra dans le club jusqu’en 2024, selon un rapport publié aujourd’hui dans le journal espagnol ABC. Carvajal a 29 ans, est le titulaire incontesté à l’arrière droit de Madrid mais a eu des problèmes de blessures ces derniers temps.

ABC a été extrêmement précis avec ses rapports ces derniers temps. Ils étaient sur place avec Lucas Vazquez, Modric et Nacho et on peut supposer que Carvajal signera en effet cette prolongation de trois ans très bientôt.

Cela pourrait être considéré comme une décision quelque peu risquée du Real Madrid compte tenu des antécédents de Carvajal en matière de blessures. Pourtant, il est clair qu’il ne serait pas facile pour Madrid de le remplacer sur le marché, il est donc logique de prolonger son contrat et d’espérer qu’il puisse rester en bonne santé à partir de maintenant.

Carvajal pourrait très bien devenir l’un des capitaines d’équipe s’il reste à Madrid jusqu’en 2024.