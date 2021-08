Carvajal s’entraînant avec l’équipe du Real Madrid, pourrait jouer quelques minutes contre Levante

L’arrière droit du Real Madrid Dani Carvajal a rejoint l’équipe à l’entraînement et pourrait être prêt à jouer contre Levante sur le banc. Carvajal a terminé une étape de pré-saison individuelle pour essayer de mettre ses blessures derrière lui et de rester en bonne santé de manière constante.

L’arrière droit espagnol a beaucoup souffert des blessures au cours des deux dernières saisons. En fait, il n’a disputé que 15 matches avec Madrid la saison dernière, des chiffres très inquiétants pour un joueur de 29 ans qui devrait être à son apogée.

Carvajal est un joueur crucial et un leader de la ligne défensive du Real Madrid, son retour est donc une excellente nouvelle. S’il est presque certain qu’il ne débutera pas contre Levante car l’entraîneur Carlo Ancelotti lui permet de gagner en confiance et en élan, il devrait être prêt à jouer régulièrement très bientôt tant qu’il continue de s’entraîner avec ses coéquipiers et d’améliorer sa condition physique la semaine en et semaine.

Carvajal vient de signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid et son nouveau contrat expirera en 2025.