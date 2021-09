Cary Fukunaga sur ce qu’aurait été son film informatique ⋆ .

Cary Fukunaga se prépare peut-être à ce que son film Bond No Time to Die sorte enfin dans les salles, mais il y avait d’autres films bien connus qui auraient pu avoir le style unique du réalisateur. Célèbre, Fukunaga travaillait sur une adaptation de Stephen King’s IT pendant un certain nombre d’années avant que le film ne passe de Warner Bros. à New Line Cinema, puis de réalisateur à Andy Muschietti.

Bien que nous n’ayons pas pu voir le point de vue de Fukunaga sur le clown démoniaque meurtrier qui terrorise Derry, Maine, il ne semble pas y avoir de mauvaise volonté entre Fukunaga et les deux chapitres informatiques que nous avons fini par avoir. S’adressant au Hollywood Reporter, Fukunaga a expliqué pourquoi l’adaptation de Stephen King avait fini par changer de réalisateur après avoir reçu le crédit de scénariste et y avoir travaillé pendant plusieurs années :

« J’ai travaillé là-dessus pendant quatre ou cinq ans avec Warners, puis il a été transféré à New Line, juste avant que nous soyons sur le point de démarrer la production », dit-il. « Je pense que la vision de New Line de ce qu’ils voulaient et ma vision de ce que je voulais étaient très différentes. Je voulais faire un drame avec des éléments d’horreur, plus comme The Shining. Je pense qu’ils voulaient faire quelque chose de plus [pure horror] comme Annabelle [from the Conjuring films]. C’était essentiellement la déconnexion.

Pour être juste, j’aurais aimé sa version de l’informatique autant que j’ai aimé celle d’Andy Muschietti parce que je pense que cette histoire fonctionne dans les deux cas. Ce qui fonctionne dans le monde de King, c’est que ses histoires sont rarement de l’horreur pure et simple. Ils sont remplis d’allégories et de leçons avec une touche effrayante, mais vous pouvez les raconter visuellement comme un drame avec les aspects d’horreur jonchés. Nous l’avons vu avec The Shining, comme l’a souligné Fukunaga, et nous venons également de le voir avec les deux Pet Sematary et Docteur Sommeil.

Même Secret Window, qui est probablement l’adaptation la plus marquante de King, est toujours un drame avant tout, donc je pense qu’un informatique qui se concentre sur le drame et l’exploration de la perte plutôt que sur le clown meurtrier et la peur dans? Cela fonctionnerait extrêmement bien.

Cela ne veut pas dire que Muschietti n’a pas fonctionné. Ça faisait. J’ai adoré le regard sur la peur et ce qui nous motive au sein du Losers Club et la façon dont ils se sont réunis pour affronter Pennywise à la fois dans IT: Chapter One et IT: Chapter Two. Mais avoir une tournure plus dramatique dans le film aurait également été bien.

C’est peut-être parce que The Shining est mon histoire préférée de Stephen King, mais j’aime juste quand l’horreur vient après l’histoire racontée. Fukunaga a l’habitude de raconter de belles histoires animées par les arcs de leurs personnages, et voir cela dans le monde de Stephen King aurait été formidable. Mais il y a encore beaucoup d’histoires de King qui ont besoin d’adaptations, donc il ne nous l’a peut-être pas donné, mais j’aimerais quand même voir Fukunaga s’attaquer à une histoire de King.

(image : cinéma nouvelle ligne)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers n’importe qui, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]