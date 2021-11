Carysil lance une nouvelle campagne #TheHeartOfMyHome avec Vaani Kapoor

La campagne avec Vaani Kapoor consiste à rendre chaque espace de cuisine #TheHeartOfMyHome.

Carysil s’est associé à Vaani Kapoor pour présenter la toute nouvelle collection d’appareils de cuisine intégrés dans une campagne à 360 degrés #TheHeartOfMyHome. Cette campagne dévoile une nouvelle gamme d’électroménagers encastrables de Carysil.

Après avoir observé la demande croissante sur le marché indien de maisons belles et intelligentes, la société a estimé que le moment était venu d’apporter l’expérience futuriste tant attendue, a déclaré Chirag Parekh, président et directeur général d’Acrysil Limited. « La création d’appareils intégrés pour une expérience de cuisine holistique donnera à nos clients une chance non seulement d’augmenter la mise sur le plan fonctionnel, mais également de créer un espace d’engagement au-delà de la fonction pour offrir des expériences mémorables dans l’espace de cuisine. La campagne avec Vaani Kapoor est tout à propos de cela et fait de chaque espace de cuisine #TheHeartOfMyHome. En tant que marque, nous introduisons toujours des produits qui répondent aux exigences modernes et dictent également la courbe des tendances du futur. En combinant notre force de technologie, de matériaux et de design, nous pensons que ce lancement est définitivement la cuisine du futur pour toute maison indienne », a-t-il ajouté.

Le marché indien des cuisines modulaires devrait croître à un TCAC à deux chiffres jusqu’en 2027, tandis que le marché des appareils de cuisine devrait dépasser 6 milliards de dollars d’ici 2027. Contrairement aux appareils autonomes, les appareils intégrés sont à la fois physiquement et visuellement intégrés dans les armoires qui les entourent. . En 2019, le marché mondial des appareils de cuisine encastrables valait 6 781,3 millions de dollars. Le marché devrait atteindre 10 310 millions de dollars d’ici la fin de 2026, avec un TCAC de 6,1 % entre 2021 et 2026.

