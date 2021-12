Cas de coronavirus du Connecticut liés à la fête du gouverneur de Dem: rapports

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une fête de vacances au domicile du gouverneur du Connecticut Ned Lamont plus tôt ce mois-ci a conduit un « petit nombre » d’invités à contracter des infections à coronavirus « révolutionnaires », selon les rapports.

Ni Lamont ni sa femme Annie Lamont n’ont été touchés, a rapporté CTInsider.com.

Les infections se sont produites même si les invités devaient fournir une preuve de leur statut vaccinal complet ainsi qu’un résultat négatif au test de coronavirus, selon le rapport.

LE COMMENTATEUR RELIGIEUX DE CNN RECOMMANDE AUX PERSONNES NON VACCINÉES DE NE PAS ASSISTER À L’ÉGLISE

Les Lamont ont appris les infections au cours de la semaine qui a suivi la fête du 11 décembre, selon le rapport.

Max Weiss, le directeur des communications du gouverneur, n’a pas précisé si les Lamont et leurs invités portaient des masques pendant la fête, a rapporté CTInsider.com.

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, sourit lors de son investiture, le mercredi 9 janvier 2019, à Hartford. (Presse associée)

« Le gouverneur et la première dame testent régulièrement et ont été testés négatifs à chaque instant depuis l’événement », a déclaré Weiss au média. « Les tests positifs ont eu lieu longtemps après leur fête. »

Le gouverneur a assisté à de nombreux grands rassemblements les jours avant et après la fête et préfère les événements où la plupart des participants sont connus pour être vaccinés, a déclaré Weiss à WVIT-TV de New Britain, Connecticut.

L’année dernière, le Connecticut a ordonné des limites sur la taille des rassemblements en intérieur dans le but de contenir la propagation du coronavirus, mais aucune de ces limites n’a été mise en place cette saison des vacances, selon le rapport.

CLIQUEZ ICI POUR LA COUVERTURE COMPLÈTE DU CORONAVIRUS

La semaine dernière, Stamford et Norwalk faisaient partie des communautés locales qui ont repris les mandats de masques d’intérieur en réponse à une récente augmentation des infections, a rapporté CTInsider.com.

Lamont, 67 ans, est un démocrate qui est gouverneur du Connecticut depuis janvier 2019.