Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui en direct: Infection fongique noire et jaune et décès en Inde Live Count, Covid-19 Vaccine Tracker India Live Update, Coronavirus Lockdown / Curfew Dernière mise à jour, Corona Cases à Delhi, Kerala, Odisha, Karnataka, Maharashtra, UP Live

Un agent de santé recueille un échantillon sur écouvillon d’un enfant passager à un comptoir de test COVID-19 à la gare de New Delhi. (Photo PTI)

Cas de Covid-19 et décès en Inde au cours des dernières 24 heures en direct: Le taux de positivité de Delhi est descendu à 2%. Mercredi, l’Uttar Pradesh a vu juste 3300 nouveaux cas de Covid. Selon certaines informations, le Gujarat envisage également d’alléger les bordures corona. Avec la stabilisation de la charge de travail quotidienne, est-il temps pour l’Inde de se lancer dans un autre déverrouillage? Les États devraient-ils assouplir les verrouillages? Les experts disent que l’Inde doit tirer la leçon brutale de la deuxième vague et décider très, très prudemment d’ouvrir les villes. Si tout le monde s’accorde à dire qu’il faut ouvrir les États pour relancer le moteur économique, le point demeure: quand? Combien de temps est-il trop tôt? Parce que nous n’avons pas assez de vaccins et que peu de personnes ont été vaccinées. Les verrouillages sont-ils le seul moyen de freiner la propagation du nouveau coronavirus? Alors que l’Inde réfléchit au déverrouillage de 2021, voici les dernières mises à jour du pays et du monde entier