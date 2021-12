Cas de coronavirus en Inde: Delhi, Mumbai et Gujarat signalent une augmentation des cas au milieu de l’émergence de la variante Omicron

Même le Bengale occidental a commencé à signaler une augmentation du nombre de cas, ayant enregistré plus de 1 000 cas mercredi, une première depuis le 4 juillet.

Poussée de COVID-19 dans les cas : Les États-Unis et une grande partie de l’Europe connaissent un nombre record de nouveaux cas de coronavirus alors que le monde entre dans la troisième année de la pandémie. Au milieu de cela, même l’Inde a commencé à montrer ce qui semble être des signes d’une montée en puissance. Mardi, l’Inde a enregistré plus de 9 000 nouvelles infections, ce qui est le plus élevé depuis le 8 décembre. Depuis environ une semaine, Delhi, le Gujarat ainsi que le Maharashtra ont enregistré une augmentation du nombre de cas quotidiens de COVID-19. Cependant, étant donné que ces nombres accrus étaient relativement faibles et étaient compensés par la baisse des cas au Kerala, le chiffre national n’avait pas reflété cette augmentation des cas de coronavirus, selon un rapport publié dans IE.

Cela semble maintenant changer, car la moyenne sur sept jours du nombre de cas quotidiens en Inde a augmenté et franchi la barre des 7 000, a ajouté le rapport. Delhi et Mumbai ont enregistré le redressement le plus brutal, probablement en raison du fait que ces deux villes accueillent le plus grand nombre de passagers internationaux entrants. Après un écart de huit mois, Delhi figure à nouveau dans la liste des cinq premiers États en termes de la plupart des cas de COVID-19, ayant signalé 923 cas mercredi – près du double de ce qui a été signalé mardi.

Pendant ce temps, la hausse est encore plus importante à Mumbai, où 2 510 cas ont été signalés mercredi. C’était plus que le nombre de cas quotidiens signalés par l’ensemble de l’État méridional du Kerala, même si le Kerala signale le plus grand nombre de cas depuis six mois maintenant.

Selon le rapport, la variante Omicron est presque certainement responsable de cette nouvelle augmentation du nombre de cas, malgré le fait qu’en Inde, les cas confirmés dus à la variante continuent d’être inférieurs à 1 000. Ceci est basé sur le fait que dans le monde entier, c’est cette variante qui fait augmenter les cas. Le nombre de cas confirmés de la variante Omicron pourrait être faible en raison du fait que la détection de toute variante nécessite un séquençage du génome, ce qui prend du temps. En dehors de cela, même pour le séquençage du génome, seul un petit nombre de cas positifs sont envoyés, c’est pourquoi il est tout à fait possible que le nombre de cas Omicron dans le pays soit supérieur au chiffre confirmé.

Pendant ce temps, même le Bengale occidental a commencé à signaler une augmentation du nombre de cas, ayant enregistré plus de 1 000 cas mercredi, une première depuis le 4 juillet.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.