Cas de coronavirus en Inde en direct: dernière mise à jour du verrouillage du coronavirus en Inde, suivi en direct du vaccin Covid-19 en Inde, nouveaux cas et décès de coronavirus à Delhi, Maharashtra, Uttar Pradesh, Telangana, Kerala, Hyderabad, couverture en direct UP

La propagation de la variante B.1.617 du coronavirus, qui a été détectée pour la première fois en Inde l’année dernière, suscite une inquiétude croissante. (Photo .)

Statistiques sur le coronavirus en Inde, cas de Covid-19 en Inde aujourd’hui Mises à jour en direct: Au milieu des rapports selon lesquels une “ variante indienne ” aurait été détectée dans plus de 40 pays, le Centre a pris une position ferme et a déclaré que la souche B.1.617 de coronavirus ne devait pas être qualifiée de “ souche indienne ”. Après une lecture approfondie, nous avons également constaté que l’OMS n’a pas mentionné la souche mutante comme variante indienne. Après l’objection de la Chine au “ virus de Wuhan ”, l’Inde a clairement indiqué que le double mutant ne devait pas être appelé la variante indienne. Il convient de noter que le mutant a été détecté pour la première fois en Inde en octobre de l’année dernière.

Tant que le jeu des noms est lancé, la situation reste sombre dans les villages indiens. De Ballia à Chhapra, diverses zones de l’Uttar Pradesh et du Bihar ont été signalées au sujet de cadavres flottant dans le Gange. Bien que les responsables ne disent pas que ce sont tous des victimes de Covid, la panique est palpable dans les zones rurales. Alors que la population urbaine s’est tournée vers les médias sociaux pour exprimer ses malheurs, les griefs des zones rurales ne sont pas entendus. Qu’il s’agisse du Rohtak de Haryana ou de Meerut de l’UP, même les zones plus proches de la capitale nationale de Delhi ont été confrontées à la tâche ardue de fournir un traitement approprié à la population. Entre la crise des soins Covid et la disponibilité des lits, le chaos des vaccins signifie que les attentes de protection des personnes devront attendre.