Cas de coronavirus en Inde Live News: espoir ou illusion? Baisse du taux de positivité du Covid-19 en Inde infection en baisse dans 200 districts

Plusieurs États / UT du pays sont maintenant sous verrouillage, tandis que des restrictions strictes de Covid-19 sont en place dans d’autres régions.

Mise à jour en direct de Covid-19 Inde, cas de coronavirus et décès en Inde Couverture en direct: Espoir ou illusion? Au cours des derniers jours, l’Inde, qui lutte contre une deuxième vague sévère d’infections à coronavirus dans le pays, a signalé une baisse du nombre de cas quotidiens de Covid-19. Les cas actifs de Covid-19 dans le pays sont également en forte baisse. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, pas moins de 200 districts du pays ont signalé une baisse des infections virales au cours des deux dernières semaines, après une augmentation constante au cours des 13 dernières semaines. La positivité globale des cas du pays a également enregistré une baisse au cours des sept derniers jours, a-t-il déclaré. Toutes ces indications donnent à penser que la pandémie de Covid-19 pourrait diminuer dans le pays.

Mardi, l’Inde a signalé des cas de Covid-19 inférieurs à 3 lakh pour la deuxième journée consécutive. Les infections à coronavirus dans le Maharashtra et Delhi, deux des États / UT les plus touchés, ont chuté massivement ces derniers jours. Cependant, les cas de Covid-19 au Karnataka continuent d’augmenter, ce qui est inquiétant.

Lisez aussi: Attendez-vous à un confinement de Covid-19 à partir d’août, mais un travail sérieux à faire, dit l’expert mondial Bhramar Mukherjee

Le Premier ministre Narendra Modi a tenu hier une réunion avec des responsables sur le terrain des États et des districts du pays sur la gestion de Covid-19 alors que Covid-19 se propage dans les zones rurales. Il leur a demandé d’être plus vigilants alors même que les cas chutaient dans certains États et a exhorté à ne pas baisser la garde. Il a également informé que l’approvisionnement en vaccins, la principale arme de lutte contre les infections à Covid-19, devrait connaître un grand coup de pouce. Il a également déclaré que des efforts étaient en cours pour fournir aux États / UT un calendrier de vaccination de 15 jours à l’avance.

Lisez aussi: CoWIN lance la mise à niveau clé d’OTP; voici comment vous pouvez vous inscrire en utilisant un code à 4 chiffres – Guide complet

Les mesures de confinement ne peuvent pas être assouplies maintenant, étant donné que seulement 1,8% de la population indienne a été infectée par le coronavirus; Pourtant, une grande majorité reste sensible au virus, a déclaré mardi un responsable du gouvernement après une réunion avec le Premier ministre Modi. Lav Agarwal, secrétaire adjoint du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille, a déclaré que le pays ne pouvait pas se permettre de baisser la garde car il y avait une pénétration progressive de l’infection à Covid-19 dans les zones périurbaines, rurales et tribales maintenant.

Plusieurs États / UT du pays sont maintenant sous verrouillage, tandis que des restrictions sont en place dans d’autres régions. Certains ont prolongé le verrouillage jusqu’au 1er juin afin de limiter la propagation des infections à coronavirus; Delhi, Odisha et Madhya Pradesh ont prolongé le verrouillage de Covid-19 hier.

Lisez aussi: Maladie à coronavirus (Covid-19): tout ce que vous devez savoir sur les variantes, les symptômes et le traitement de Covid-19

Alors que le pays tente de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague d’infections à coronavirus se propageant dans les zones rurales, voici les dernières mises à jour confirmées sur Covid-19 en Inde et dans le monde: